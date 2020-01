Procurorii din CSM vor sesiza Consiliul Procurorilor Europeni legat de abrogarea pensiei de serviciu

Ziare.

Decizia a fost luata de Sectia de procurori a CSM, in sedinta de joi."Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat sesizarea Retelei Europene a Consiliilor Judiciare si a Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni din perspectiva afectarii statutului procurorilor ca efect al potentialei abrogari a dispozitiilor legale privind pensia de serviciu, in vederea transmiterii unui punct de vedere", conform deciziei de joi.Totodata, Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat convocarea Adunarilor generale ale procurorilor, in data de 21 ianuarie, de la ora 12.00, pentru a formula un punct de vedere motivat legat de iminenta abrogare a dispozitiilor legale care stabilesc pensia de serviciu.Altfel spus, procurorii vor stabili daca aceasta masura poate incalca independenta si afecteaza statutul constitutional al procurorilor. Numarul de beneficiari de pensii de serviciu era, la finele lunii decembrie 2019, de 9.359 persoane , in crestere cu 1,9% (plus 175 de persoane) fata de perioada similara din 2018, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP).Cei mai multi, respectiv 3.878, erau beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, in cazul acestora inregistrandu-se si cea mai mare pensie medie, respectiv 18.716 lei, din care 17.409 lei cota suportata din bugetul de stat, iar diferenta din bugetul asigurarilor sociale de stat.