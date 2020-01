Protest inedit: Judecatori din mai multe judete ameninta ca nu participa la constituirea birourilor electorale din cauza taierii pensiilor

Ziare.

Alegerile locale din acest an ar trebui sa aiba loc la inceputul lunii iunie. In plus, presedintele Iohannis si premierul Orban au declarat in repetate randuri ca isi doresc alegeri parlamentare anticipate.Miercuri, judecatoriiau anuntat ca nu vor participa la constituirea Birourilor Electorale.De asemenea,a anuntat, joi, printr-un comunicat de presa, ca a fost convocata Adunarea Generala a Judecatorilor, pentru formularea unui punct de vedere dupa abrogarea pensiilor de serviciu pentru magistrati.Judecatorii Tribunalului Constanta au hotarat continuarea protestului, prin suspendarea activitatii de judecata pe perioada nedeterminata, cu exceptia cauzelor urgente, masura care opereaza incepand cu data de 30 ianuarie, dar si respectarea si sustinerea dreptului la protest al personalului auxiliar si conex al instantei.De asemenea, magistratii au mai decis sa refuze sa participe la constituirea Birourilor Electorale Judetene in anul 2020 cu prilejul desfasurarii alegerilor locale si parlamentare."Adunarea Generala a Judecatorilor a hotarat, de asemenea, elaborarea uneiin sensul: normarii activitatii judecatorilor prin raportare la volumul de activitate al judecatorilor din Uniunea Europeana; reconfigurarii situatiei personalului din instante atat prin adaptarea schemelor de personal (judecatori si personal auxiliar de specialitate), cat si prin asigurarea ocuparii tuturor posturilor vacante din sistem", se arata in comunicat.Sursa citata mentioneaza ca in scrisoarea deschisa judecatorii Tribunalului Constanta mai cer asigurarea resurselor materiale adecvate in scopul desfasurarii in conditii optime a actului de justitie - sedii instante, infrastructura informatica, dar si creare unui cadru legislativ stabil, necesar asigurarii predictibilitatii actului de justitie.Tot joi,a decis suspendarea activitatii de judecata pe termen nedeterminat si a anuntat ca judecatorii vor refuza sa participe la constituirea Birourilor Electorale pentru alegerile locale si parlamentare din acest an."Prin Hotararea nr. 4/30.01.2020, cu majoritate de voturi, Adunarea Generala a Judecatorilor din cadrul Tribunalului Arges, a hotarat urmatoarele: continuarea formei de protest, pe perioada nedeterminata, in sensul ca se va proceda la inregistrarea si repartizarea actiunilor si a dosarelor in sistemul informatic ECRIS. Toate sectiile Tribunalului Arges vor judeca numai cauzele cu caracter urgent", se arata intr-un comunicat.Judecatorii argeseni mai cer "revenirea asupra masurii abrogarii pensiei de serviciu, in conditiile in care aceasta reprezinta o garantie a independentei magistratilor, obligatie asumata de Statul Roman la nivel international".