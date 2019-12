Sefa Inaltei Curti face un apel dramatic sa nu se taie pensiile speciale ale magistratilor

Ziare.

In plus, "ia act cu ingrijorare" si de "confuzia indusa, voit sau nu, in spatiul public prin referirea la acestea (pensiile de serviciu) ca fiind 'pensii speciale'"."Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie reaminteste ca indemnizatia tuturor judecatorilor si procurorilor din Romania are natura juridica a unui drept salarial, calculandu-se si platindu-se integral contributia de asigurari sociale, precum in cazul oricarui alt salariat, astfel incat sustinerea ca pensiile magistratilor nu sunt bazate, fie si in parte, pe principiul contributivitatii, motiv pentru care s-ar impune sa fie eliminate, este inacceptabila.Demersul puterilor executiva si legislativa este si in vadita contradictie cu jurisprudenta anterioara a Curtii Constitutionale, care a invalidat o initiativa cu efect similar, aratand tocmai faptul ca pensiile de serviciu ale magistratilor fac parte din ansamblul de garantii de natura inclusiv financiara care dau caracter efectiv, iar nu iluzoriu, statutului de independenta si impartialitate al autoritatii judecatoresti in ansamblu si al fiecarui magistrat in parte", se arata intr-un comunicat al ICCJ, remisCorbu sustine ca demersul de a elimina aceste pensii "afecteaza grav echilibrul sistemului judiciar si garantiile de independenta ale acestuia si este cu atat mai nepotrivit cu cat autoritatea legiuitoare a decis doar cu cateva zile in urma amanarea intrarii in vigoare a dispozitiilor legale privind pensionarea anticipata a magistratilor cu doi ani, recunoscand astfel din nou, implicit, ratiunea si necesitatea existentei pensiilor de serviciu ale acestora".Sefa instantei supreme mai spune ca masura vine in contradictie "cu valorile fundamentale asumate de intreaga arhitectura institutionala a Romaniei pentru sustinerea independentei Justitiei si a statului de drept".In plus, precizeaza Corina Corbu, este "de natura a veni in contradictie cu vointa exprimata cu claritate de poporul roman la referendumul din 2019, al carui spirit, daca nu chiar litera, a fost tocmai evitarea oricaror ingerinte ale ramurilor cu incarcatura politica ale puterii de stat in Justitie".Astfel, presedintele ICCJ face apel la celelalte puteri ale statului sa "isi asume valorile apararii independentei Justitiei", inclusiv referitor la "corecta finantare a sistemului judiciar si dreptul la pensie de serviciu al judecatorilor si procurorilor, drept care nu constituie un privilegiu, ci o compensatie pentru incompatibilitatile si interdictiile la care acestia sunt supusi tocmai pentru asigurarea independentei si impartialitatii lor, dar si pentru conditiile concrete in care se desfasoara activitatea judecatorilor".In fine, sefa ICCJ anunta ca va convoca Sectiile Unite pentru analizarea acestei situatii si va lua cu fermitate toate masurile permise de Constitutie si de lege "pentru protejarea autoritatii judecatoresti impotriva oricarui demers apt a-i afecta independenta".Mai multe categorii de pensii speciale ar urma sa fie eliminate anul viitor, intre care cele ale senatorilor, deputatilor si functionarilor publici parlamentari, ale judecatorilor si procurorilor, ale personalului auxiliar al instantelor si parchetelor, ale politistilor, diplomatilor, aviatorilor si ale judecatorilor Curtii Constitutionale.De altfel, nemultumiti de acest aspect sunt in special grefierii, care astazi au iesit in fata instantelor si a parchetelor, pentru a protesta, iar sedintele de judecata vor fi suspendate.Amintim ca pe data de 10 decembrie 2019 Comisia de Munca a decis amanarea pentru luna februarie 2020 a celor doua proiecte de lege privind abrogarea pensiilor speciale si de serviciu, pentru ca Guvernul sa-si exprime un punct de vedere cu privire la acestea.Cele doua proiecte au fost repuse pe ordinea de zi a aceleiasi comisii in data de 17 decembrie 2019, iar in urma votului a fost adoptat proiectul care priveste abrogarea pensiilor de serviciu si pentru personalul auxiliar de specialitate (grefieri) din sistemul judiciar. Acesta urmeaza sa intre la vot final azi, in Camera Deputatilor A.D.