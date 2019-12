Un pas inainte in comisii pentru eliminarea pensiilor speciale. Deputat PSD: Nimeni in Europa nu e la fel de drastic ca noi

Ziare.

Raportul a fost adoptat cu un singur vot impotriva si trei abtineri.Astfel, potrivit proiectului PNL, ar urma sa fie eliminate pensiile de serviciu pentru deputati si senatori, judecatori si procurori, personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al Parchetelor, functionari publici cu statut special, functionari publici parlamentari, membri ai corpului diplomatic si consular al Romaniei, membri ai Curtii Constitutionale si personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania.De asemenea, in baza unui amendament propus de catre deputatul independent Adrian Dohotaru au fost eliminate indemnizatiile pentru alesii locali, potrivit Agerpres.Dezbaterile au avut loc pentru ambele initiative privind eliminarea pensiilor, atat a PNL, cat si a USR, insa raportul favorabil a fost dat pentru propunerea PNL.Presedintele comisiei pentru munca a Camerei Deputatilor, Adrian Solomon (PSD), a afirmat ca "nimeni in Europa nu este la fel de drastic cum suntem noi"."Si doamna Monica Macovei are pensie speciala de la Parlamentul European, ca nu i-a platit-o Junker, tot romanii o platesc", a mai spus Adrian Solomon, potrivit Mediafax.Camera Deputatilor este forul legislativ decizional in acest caz.