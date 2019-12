USR avertizeaza: Mii de fosti primari si viceprimari vor incepe sa incaseze pensii speciale de la 1 ianuarie. Guvernul Orban trebuie sa intervina!

Ziare.

"Pensiile speciale sunt o hotie, o inechitate, o nedreptate", sustine USR, care cere premierului sa emita o Ordonanta de Urgenta pentru eliminarea acestor pensii care, altfel, ar intra in vigoare in 20 de zile."Fostii primari si viceprimari din tara au inceput sa notifice primariile ca vor pensii speciale, cele care vor intra in vigoare la 1 ianuarie 2020 din cauza ordonantei de urgenta din Codul Administrativ la inceputul lui iulie. Pensiile speciale sunt o hotie, o inechitate, o nedreptate", a scris, joi, USR pe pagina de Facebook.La randul sau, deputatul Ionut Mosteanu a precizat ca PSD a dat ordonanta de urgenta pe Codul Administrativ, "dupa ce CCR a declarat neconstitutional proiectul lor din Parlament"."Avocatul Poporului a atacat ordonanta la CCR, insa CCR nu a dat inca un termen. Si e putin probabil sa mai faca ceva pana la finalul anului. Fostii primari si viceprimari au inceput sa notifice primariile - vezi foto. Mii de fosti primari si viceprimari vor cere primariilor pensia speciala si pentru unele primarii de comune mici, efortul financiar e considerabil. Imi spunea un primar ca, in loc sa asfalteze un kilometru de drum comunal la anul, va trebui sa plateasca pensiile unor fosti primari care nu au facut nimic pentru comunitate", a scris, la randul sau, Ionut Mosteanu pe Facebook.Acesta cere premierului sa emita o Ordonanta de Urgenta pentru eliminarea acestor pensii care, altfel, ar intra in vigoare in 20 de zile."Ordonanta 57/2019 este in vigoare! Si e o liniste SUSPECTA pe acest subiect. In 20 de zile vom avea noi categorii de pensii speciale! E o hotie, o inechitate, o nedreptate! Singura varianta pentru stoparea acestei nedreptati e la indemana premierului Ludovic Orban - ordonanta de urgenta saptamana viitoare! Sper ca Dl Orban sa nu cedeze la presiunea fostilor primari/ viceprimari/ presedinti/ vicepresedinti de consilii judetene din propriul partid si sa dea ordonanta", a mai scris Mosteanu.