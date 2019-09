Asociatiile de pensionari ar putea dobandi gratuit bunuri de la administratia locala - proiect PSD si ProRomania

Ziare.

Propunerea legislativa modifica articolul 33 din Legea 502/2004 privind asociatiile de pensionari astfel: "Asociatiile si federatiile pensionarilor pot dobandi, cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, orice bunuri mobile si imobile, necesare realizarii scopului pentru care sunt infiintare, inclusiv de la autoritatile administratiei publice locale".Conform expunerii de motive, legea actuala prevede posibilitatea ca asociatiile si federatiile de pensionari sa dobandeasca gratuit bunuri, insa nu reiese faptul ca si autoritatile administratiei publice locale pot oferi gratuit aceste bunuri.Legea in vigoare prevede ca autoritatile locale pot sprijini asociatiile si federatiile prin punerea la dispozitie a unor spatii corespunzatoare functionarii lor, in schimbul platii unei chirii minime, stabilita prin hotararea consiliilor judetene, locale si a consiliului general Bucuresti.Initiatorul proiectului este deputatul PSD Costel Neculai Dunava, iar propunerea mai este sustinuta de 46 de deputati PSD si ProRomania.Propunerea legislativa a fost inregistrata la Senat, prim for sesizat, decizionala fiind Camera Deputatilor.