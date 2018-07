Emotiile pensionarului la 100 de lei in decembrie 1989 si in iunie 2018

Un salariat mediu roman munceste mai mult de jumatate din an pentru plata taxelor la stat, inclusiv a pensiilor actuale bazate pe contributivitate si a celor aproape 10 mii de pensii speciale aberante...unele ajung la sume ametitoare de chiar 78 de mii de lei/luna/pensionar special.

Fara investitii publice in scoli, spitale sau infrastructura!

Numarul pensionarilor creste, iar populatia Romaniei scade. Am pierdut deja 3,5 milioane de romani in ultimii 30 de ani si tot cam pe atatia lucreaza in strainatate. Peste 20 de ani un salariat roman va plati contributiile sociale pentru 2 pensionari si jumatate, adica de doua ori mai mult decat in prezent.

Deficitul fondului public de pensii revine la peste 10 miliarde de lei si isi va continua cresterea accelerata. Aceste datorii facute an de an pe baza consumului din prezent vor fi platite de catre copiii si tinerii nostri in viitor. Or, aici totul arata o inrautatire a echilibrelor bugetare.

Andreea Paul este fondatoarea si presedintele think-tankului INACO - Initiativa pentru Competitivitate din 2017. Totodata, este conferentiar univ. dr. la Facultatea de Relatii Economice Internationale, ASE. Andreea Paul a fost prim-vicepresedintele PDL/PNL si deputat de Tara Oasului, Satu Mare (2012-2016), consilier pe probleme economice la Administratia Prezidentiala, Parlamentul European si Guvernul Romaniei in perioada 2005-2012.

Andreea Paul s-a nascut la 10 septembrie 1978 in Zalau, judetul Salaj. Este casatorita si are un copil.

...Ceausescu promitea inca 100 de lei la pensie:. Cu suta de lei a incercat sa linisteasca spiritele populatiei nemultumite de sistemul comunist pregatit sa crape....Viorica Dancila anunta imediat dupa condamnarea lui Dragnea 100 de lei la pensie:. Doar ca sa linisteasca spiritele populatiei nemultumite de Guvernul in care activeaza infractori condamnati penali sustinuti de liderul PSD, condamnat penal si el. Cu suta de lei incearca sa adoarma vigilenta a milioane de romani revoltati de caracterul penal al acestui Guvern.Instrumentele populiste ale sistemului comunist nu difera cu nimic de cele ale sistemului infractor.Pensionarii se simt bine cu PSD? Unii vor spune repede DA: nu platesc nicio contributie sociala; impozitul e de 10% numai pentru ceea ce depaseste 2.000 de lei; la dividende platesc impozit de 5%; iar de la 1 iulie, punctul de pensie a crescut cu inca 100 de lei.Condamnarea lui Dragnea aduce, asadar, la doua-trei puncte de pensie, inca 200-300 de lei pe luna. Ce si-ar putea dori mai mult? Mai apare un condamnat penal in Guvern, mai primesc 100 de lei...In realitate, angajatii din prezent/pensionarii din viitor nu au aceleasi emotii pentru ca tendintele nu sunt deloc pozitive:Dar aceste realitati sunt importante pentru putini oameni. Majoritatea nu are nicio problema cu asta. Vorba lui Keynes: pe termen lung cu totii vom fi morti.Caracterul si actiunile generatiilor actuale au insa impact pentru multe generatii viitoare. In 1989, pensionarii nu s-au lasat adementi. In 2018, ce vor face? Nu am nicio asteptare de la actuala Opozitie. Dar de la romani, da.