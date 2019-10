Gospodariile de pensionari, majoritare in Romania: Statistica trista care pune politicile pe termen scurt in contradictie cu cele pe termen lung

Ziare.

Cu un procentaj de 43,6% din total, acestea au devansat gospodariile de salariati (39,6%).In aceasta situatie, data fiind si inclinatia de a merge la vot (din varii motive, de la gradul de implicare civica si pana la timpul disponibil ramas dupa activitatile cotidiene), pentru a se putea lua masuri de politica economica optime la nivel national ar fi necesara disponibilitatea de a intelege nevoile pe care le au alte tipuri de gospodarii, dincolo de cliseele sociale.Daca se merge strict pe o combinatie intre principiul democratic al majoritatii si interesul personal, atunci decizia nu are cum sa fie optima, data fiind si structura pe grupe de varsta a gospodariilor, asa cum reiese din datele INS. In care aproape 63% dintre acestea figureaza la categoriile de peste 50 de ani si doar 37% se afla in zona de maxima productivitate profesionala si familiala.Faptul ca 68% dintre gospodarii nu includ copii dependenti, in timp ce doar 32%, adica mai putin de o treime din total au in ingrijire copii, complica situatia. Cel putin pentru votul necesar adoptarii unor masuri cu bataie foarte lunga in timp, cand efectele nu vor mai afecta pe cei care au contribuit la adoptarea deciziilor cu impact economico-social.De altfel, mai mult de o treime dintre gospodarii (34,5%) intra la categoria de varsta mai mare decat varsta legala de iesire din activitate. Daca tinem cont ca varsta reala medie de pensionare este, de fapt, mai mica de 60 de ani, rezulta ca, foarte probabil, cele mai multe gospodarii sunt conduse de persoane care nu depind neaparat de salariu si nici nu au, in marea lor majoritate, copii in intretinere.