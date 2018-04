Olguta Vasilescu: Legea pensiilor este terminata, acum se fac simulari. Suma pe care o implica este "foarte mare"

Ziare.

"Eu sper ca in aceasta sesiune parlamentara o transmitem Parlamentului (Legea pensiilor - n. r.). Sigur, va avea o perioada de macar o luna de dezbatere publica, insa as vrea sa va spun ca ea in campanie electorala nu a fost prezentata ca si modificare legislativa. Noi nu am defilat in campania electorala cu noua Lege a pensiilor, asa cum gresit se tot spune. Am spus in campanie electorala ca vom creste punctul de pensie de la 871 de lei, cat era in decembrie 2016, pana la 1.775 de lei, in 2020 cand noi terminam acest ciclu de guvernare", a spus Vasilescu.Ea a precizat ca nu se pune problema de a nu fi respectate promisiunile din campanie privind majorarea punctului de pensie, iar pentru acest lucru nu este nevoie de o Lege a pensiilor. In acest context, ministrul Muncii a explicat ca a vorbit de o Lege a pensiilor anul trecut, cand a ajuns la concluzia ca sistemul are nevoie de corectii pe care ar dori sa le faca.De asemenea, ministrul Muncii a apreciat ca suma pe care o implica acest proiect de lege este foarte mare, insa a nu a dorit sa ofere detalii.Potrivit Liei Olguta Vasilescu, proiectul de act normativ este finalizat inca din luna octombrie a anului trecut, dar se fac foarte multe simulari pe el."Am luat toate dosarele de pensii pe care ne-am judecat. Au fost pensionari care au dat in judecata statul roman si am luat toate acele dosare la mana ca sa facem simulari pe ele cu noile formule de pensii, ca sunt trei formule pe care s-a lucrat. Am vazut in aceste dosare de pensii ce anume au reclamat pensionarii. Vreau sa va spun ca nu este o lege pe care sa o lucreze Olguta Vasilescu sau Ministerul Muncii. O lucreaza specialistii de la Casa Nationala de Pensii. Ne-am adresat in ultima perioada si unor profesori universitari de dreptul muncii, care sa se uite peste aceasta lege, pentru ca nu vrem sa gresim. Este o lege mult prea importanta", a subliniat aceasta.