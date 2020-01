Posta Romana anunta ca plata pensiilor va intarzia in aceasta luna

Ziare.

"Intr-o luna obisnuita, Posta Romana primeste prima parte a banilor de pensii cu trei zile inainte de prima zi lucratoare a lunii in care pensiile sunt livrate. Ca la orice inceput de an, partenerii nostri de la Casa Nationala de Pensii Publice vireaza Postei Romane prima transa a banilor incepand cu 7 ianuarie, intrucat are loc inchiderea de an, cand se trage linie inchizandu-se creditele bugetare. Transformarea acestora in cash si distribuirea in gentile fiecarui factor postal dureaza aproximativ trei zile", arata compania de stat intr-un comunicat.Astfel, pensiile vor fi livrate incepand cu 10 ianuarie, intr-un interval de zece zile."In ianuarie ne aflam intr-o situatie speciala, ca urmare a inchiderii de an din institutiile statului. Acum, la inceput de an, lucrurile incep sa se aseze si sa fie alimentate de energia caracteristica acestei perioade. Posta Romana va lucra la capacitate maxima incepand cu data de 6 ianuarie.Noi, Posta Romana, intelegem nevoia pensionarilor de a avea pensia la timp in buzunar, fapt de care ne asiguram luna de luna. Fiecare roman trebuie sa aiba incredere in aceasta companie, fara sa aplece urechea la fake-news-uri sau dezinformari premeditate", a declarat Horia Grigorescu, directorul general al Postei Romane.Compania precizeaza ca, la fel ca in 2019, pensiile vor fi livrate, si anul acesta, in timp record, pana pe 20 ianuarie.