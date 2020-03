Posta Romana da asigurari ca pensionarii vor avea bani de Paste: Incercam sa facem o surpriza

Ziare.

"Nu doar ca ajung toate pensiile la timp, ajung incepand cu data de 1 aprilie. Calendarul normal de distribuire a prestatiilor sociale, a pensiilor, este 1 - 15 aprilie.Noi, impreuna cu colegii mei, pentru ca ei sunt de fapt eroii acestei situatii, postasii, factorii postali, vom incerca sa facem toate demersurile necesare pentru a ajunge chiar mai repede decat calendarul normal. Nu pot sa promit acest lucru la acest moment, dar facem absolut tot ce ne sta in putere ca sa ajunga banii cat mai repede la toti pensionarii, sa aiba toata lumea bani in casa inainte de sarbatorile pascale. Noi incercam sa facem o surpriza pensionarilor si incercam sa venim cat mai repede la usa fiecarui pensionar", a afirmat Horia Grigorescu, directorul companiei, la Romania TV.El a recomandat pensionarilor sa aiba la indemana pixul propriu pentru semnarea taloanelor si sa pastreze distanta de 1,5-2 metri fata de factorul postal."Ca masuri particulare, in acest moment, avem toti factorii postali care vor fi pe teren in aceasta perioada dotati cu masti si manusi. Totodata, incercam sa gasim o varianta cat mai eficienta sa punem banii in plic pentru a limita interactiunea dintre pensionari si factorii postali, astfel incat momentul in care se aduc efectiv banii in casa omului sa dureze cat mai putin, sa fie banii pre-numarati, sa putem sa transmitem direct plicul respectiv. Totodata, avem rugamintea fata de absolut toti pensionarii, in masura in care este posibil, sa foloseasca pixuri proprii in momentul in care semneaza taloanele de pensii si se atesta ca am dus respectivele pensii in casa omului", a explicat Grigorescu.