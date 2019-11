Reactia sefului Casei de Pensii dupa ce ministrul Muncii a facut public numarul sau de telefon

Ziare.

Afirmatiile sale vin dupa ce ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a publicat joi pe pagina sa de Facebook numarul acestuia de telefon, afirmand ca a venit momentul sa auda vocile necajite ale pensionarilor."Am vazut, nu doresc sa comentez, numarul meu este cunoscut de mult, iar cu pensionarii vorbesc de 34 de ani. Nu ar fi prima data cand as vorbi. Nu vreau sa comentez altceva", a declarat CaprariuIn ceea ce priveste concediul medical in care se afla, despre care ministrul Muncii a spus ca ar expira la finalul acestei saptamani, seful Casei de Pensii ne-a declarat ca este valabil pana la finalul saptamanii viitoare."Condediul medical este pana la finalul saptamanii viitoare, daca nu cumva rezultatele analizelor pe care le astept presupun prelungirea. Sper sa nu presupuna prelungirea, sa iasa bine si sa pot sa inchei tratamentul", a declarat seful Casei Nationale de Pensii.Intrebat cum comenteaza declaratia ministrului Muncii, potrivit careia va avea o discutie cu premierul cu privire la demiterea sa, Ioan Petru Caprariu a precizat ca banuieste ca Ludovic Orban a fost informat incorect in legatura cu starea sa de sanatate."Premierul a anuntat de mult demiterea mea. Nu am o discutie nici cu ministrul Muncii, nici cu premierul. Cred ca premierul a fost incorect informat asupra situatiei mele in legatura cu starea de sanatate. Sa avem o discutie trebuie sa avem o dorinta din ambele parti. Nu cred ca se cade sa il sun eu", a conchis presedintele Casei Nationale de Pensii. Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a publicat joi pe pagina sa de Facebook numarul de telefon al presedintelui Casei Nationale de Pensii , afirmand ca a venit momentul ca acesta sa auda vocile necajite ale pensionarilor."Pe langa telefonul meu care este disponibil, poate ca a venit momentul sa auda aceste voci necajite ale pensionarilor si actualul Presedinte ale Casei Nationale de Pensii. Poate fi gasit la 0722587228, un telefon platit din bani publici", a scris Violeta Alexandru pe Facebook.Ea a subliniat ca de cand a preluat functia de ministru al Muncii, primeste sute de telefoane si mesaje pe retelele de socializare si foarte multe persoane ii semnaleaza dialoguri revoltatoare si atitudini arogante din partea reprezentantilor Caselor de Pensii."De cand am ajuns Ministru, primesc sute de telefoane si mesaje pe retelele de socializare. Le multumesc inca o data tuturor celor care imi trimit mesaje. Reamintesc ca Ministrul nu poate solutiona dosare punctuale, ar fi un abuz din partea mea. Dar oamenii trebuie sa stie de la mine urmatoarele: V-am auzit! Am tinut cont de toate semnalele dvs. privind disfunctionalitatile din sistem si am luat masuri.Pe langa intarzieri, multi oameni imi semnaleaza dialoguri revoltatoare, atitudini arogante din partea reprezentantilor Caselor de Pensii. Faptul ca toti acesti pensionari ajung la mine, nu gasesc intelegere pana la dialogul cu mine, nu se pot lamuri asupra situatiei dosarului lor de pensie, se va schima radical in perioada urmatoare", a mai scris Violeta Alexandru.De altfel, ministrul Muncii a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca incepand de luni le va cere tuturor directorilor Caselor de Pensii din tara sa isi afiseze numerele de telefon."Incepand de luni, asa cum pe mine personal ma suna, undeva la sute de pensionari pe saptamana, le voi cere directorilor Caselor de Pensii sa isi afiseze numerele de telefon, ca sa preia de la mine toate aceste comunicari cu pensionarii care persista sa adreseze intrebari, justificate din punctul meu de vedere, in conditiile in care dosarul lor de recalculare este la Casa de Pensii de luni bune, cu mult peste termenul legal. Aceasta este o masura prin care incerc sa responsabilizez", a precizat Violeta Alexandru.Totodata, ministrul Muncii a facut un apel joi la presedintele Casei Nationale de Pensii, aflat in concediu medical de mai multe saptamani, sa isi lamureasca situatia. Ea a precizat ca ia in calcul schimbarea acestuia din functie si ca va avea o discutie pe aceasta tema cu premierul Ludovic Orban.A intrat brusc in concediu cand eu am devenit ministru si am inceput sa cer informatii cu privire la intarzierea dosarelor de recalculare a pensiilor. La inceput au fost cateva zile, sunt un om respectuos, am intelegere fata de astfel de momente, dar inclin sa cred ca prin concediul prelungit pe care il tot cere incearca sa fuga de responsabilitati.Concediul prelungit ma pune in situatia de a imi obtine informatiile relativ greu.", a mai mentionat Violeta Alexandru.Intrebata cine va fi noul sef al Casei de Pensii, Violeta Alexandru a spus ca are trei variante pe care i le va prezenta premierului., sunt persoane care au experienta, respectiv m-au convins in ceea ce priveste modul in care vor aborda lucrurile in Casa Nationala de Pensii, dar in lipsa unei decizii privind care dintre aceste persoane ar fi cea mai potrivita, o decizie pe care o va lua domnul premiere pe baza inclusiv a punctelor mele de vedere si a altor informatii pe care domnia sa le poate accesa, va voi comunica numele persoanei. Intentioneaz sa fac o schimbare la nivelul conducerii Casei Nationale de Pensii si indata ce se va lua decizia, va comunic", a afirmat Violeta Alexandru.