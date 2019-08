Romania pierde 140.000 de oameni pe an. Cine si cum le va plati pensia decreteilor?

De 27 de ani populatia Romaniei scade continuu. Pierdem anual in jur de 140.000 de oameni

In cativa ani, iese la pensie generatia "decreteilor". Se schimba dramatic raportul salariati/pensionari

Ziare.

com

In ultimii ani, tara noastra a inregistrat o pierdere de aproximativ 140.000 de persoane, anual, ceea ce inseamna extrem de mult pentru o populatie de 19,4 milioane de locuitori. Iar principala cauza a declinului demografic, fie ca vorbim despre scaderea natalitati, fie ca ne referim la migratie, este situatia economica a Romaniei. Mai exact, nivelul scazut de trai.Si, din pacate, viitorul nu suna prea bine din acest punct de vedere, atrage atentia Vasile Ghetau, directorul Centrului de Cercetari Demografice al Academiei Romane.Potrivit acestuia, sunt sanse foarte mici ca migratia sa fie stopata sau ca natalitatea sa creasca in urmatorii ani.Mai rau va fi peste cativa ani, cand generatia "decreteilor" ajunge la varsta de pensionare (se estimeaza ca aproape 1,8 milioane de romani nascuti intre anii 1966 - 1969 vor iesi la pensie incepand cu 2030) . Si, tinand cont ca de multi ani populatia Romaniei este in scadere, numarul pensionarilor va fi net superior celui al salariatilor.Asadar, marea intrebare este: Cine si cum va asigura veniturile acestor pensionari? Greu de spus. Fostul ministru al Muncii, Mihai Seitan, spune ca cea mai buna solutie o reprezinta incurajarea si dezvoltarea sistemelor de pensii private. Dar, din pacate, guvernantii mai degraba le ataca, in loc sa le incurajeze.Populatia Romaniei a inceput sa scada in 1992 si, de atunci, a continuat pe acest trend descendent, a declaratS-a ajuns la aceasta situatie atat din cauza scaderii naturale a populatiei (natalitate redusa vs mortalitate crescuta), cat si din cauza migratiei. Insa, afirma profesorul Vasile Ghetau, daca migratia ar putea fi controlata in viitor, nu se poate spune acelasi lucru despre scaderea natalitatii.Migratia este un fenomen care are o determinare economica prioritar majoritara. O schimbare a contextului economic in Romania si in spatiul european poate modifica relativ rapid nivelul fluxului de migranti.Insa atunci cand se instaleaza o scadere naturala, de lunga durata, lucrurile devin mult mai complicate si complexe si mai ales negative pe termen lung si foarte lung. Scaderea naturala provine din evolutia paralela a doua componente: natalitatea si mortalitatea. Natalitatea este mai mica decat mortalitatea", ne-a declarat Vasile Ghetau.Profesorul atrage atentia ca, de cativa ani, Romania pierde anual in jur de 140.000 de persoane, atat din cauza scaderii naturale a populatiei, cat si din cauza migratiei."Declinul natural in ultimii ani este in jur de 70.000 de persoane, anual. Este enorm pentru o populatie de 19,4 milioane. Si la cele 70.000 se mai adauga aproximativ aceeasi cifra de scadere a populatiei prin migratie externa negativa.", a subliniat profesorul.Potrivit acestuia, este extrem de greu ca natalitatea sa creasca, cel putin in urmatorii ani. Acest lucru s-ar putea realiza doar pe termen lung si in urma unor programe si strategii de stimulare a familiilor sa faca copii. Sanse mai mari, precizeaza directorul Centrului de Cercetari Demografice al Academiei Romane, ar fi sa fie redusa mortalitatea."A modifica in timp cele doua componente, natalitatea si mortalitatea, si implicit scaderea naturala a populatiei, este un lucru extrem, extrem de greu. Nu s-ar putea realiza decat pe termen lung si foarte lung, dupa un numar de ani de instalare a unor programe, de strategii de stimulare a natalitatii, pe de o parte, si de reducere a marii mortalitati, pe de alta parte.Insa sansele de reducere a mortalitatii pot fi mai mari decat cele de crestere a natalitatii", a subliniat Vasile Ghetau.Incepand cu anii 2030, va iesi la pensie generatia "decreteilor", fiind vorba, potrivit estimarilor, de aproximativ 1,8 milioane de persoane. Si pentru ca populatia Romaniei este in declin de ani buni, numarul pensionarilor va fi mult mai mare decat cel al salariatilor."Intrarile la pensie ar urma sa creasca consistent, cand aceste generatii intra la pensionare, iar generatiile urmatoare au fost considerabil mai mici", a precizat Vasile Ghetau, directorul Centrului de Cercetari Demografice al Academiei Romane.Tinand cont de aceste aspecte, si anume ca numarul pensionarilor il va depasi pe cel al salariatilor, adica cei care platesc contributii la stat si asigura plata pensiilor, ne punem intrebarea: Cum se vor face aceste plati peste cativa ani?ca cea mai buna solutie o reprezinta dezvoltarea sistemului privat de pensii.Si atunci, chiar daca scade populatia, in timp, aceste sisteme ajungand la maturitate pot sa aduca venituri mai mari indiferent ca numarul de contribuabili este mai mic.", a subliniat Mihai Seitan.O alta problema o reprezinta majorarea continua a pensiilor, avertizeaza fostul ministru al Muncii. Cu cat guvernantii vor creste pensiile mai mult, cu atat vor avea nevoie de mai multi bani.Pentru ca potrivit Constitutiei suntem obligati sa acoperim pensiile. Statul este obligat sa asigure plata pensiilor. El trebuie sa faca rost de bani sa o acopere.Ele trebuie acoperite indiferent ce se intampla. In aceste conditii, daca nu sunt fonduri pentru pensii, din cauza ca scade numarul de contribuabili, va trebui sa contribuie bugetul statului, cum de altfel contribuie si acum. Singura solutie ar fi sa creasca taxele", precizeaza Mihai Seitan.