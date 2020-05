8 milioane de romani vor primi plicul verde in 2020. Ce contine

#pliculverde

Potrivit legii, toti administratorii fondurilor de pensii trimit in fiecare an, pana cel tarziu la data de 15 mai, catre toti participantii la fonduri, scrisoarea anuala de informare, la ultima adresa postala comunicata administratorului.Scrisoarea de informare contine detalii despre evolutia contului personal de pensie privata in anul precedent si despre situatia financiara a administratorului., toti administratorii trimit aceasta informare intr-un plic de culoare verde, demers dublat de o campanie online de constientizare a faptului cacontine informatiile despre pensia privata.Astfel, pe toata durata lunii mai 2020, participantii vor primi online indemnul de a cauta plicul verde in casuta postala, de a citi scrisoarea de informare anuala si de a intra in contact cu fondul de pensii prin crearea unui cont online si actualizarea datelor personale si a adresei postale.Culoarea verde a fost aleasa pentru ca informarea anuala sa fie usor de reperat in corespondenta pe care o primesc participantii, miza industriei fiind cresterea gradului de informare a acestora. Verdele a fost ales, intrucat nu se regaseste in paleta cromatica de brand a niciunui administrator.Suplimentar scrisorii anuale de informare in forma tiparita, toti administratorii ofera participantilor posibilitatea de a se informa online, pe baza unui cont accesibil cu user si parola, cu privire la contul personal de pensie privata.De asemenea, administratorii sunt obligati de lege sa furnizeze, la cererea participantilor, orice detalii suplimentare despre tot ce inseamna participarea la fondul de pensii sau despre datele cuprinse in scrisoarea anuala.Campania de informare "Plicul Verde" este derulata de catre Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) in parteneriat cu agentia Rogalski Damaschin PR si se va desfasura in online-ul romanesc pe toata durata lunii mai 2020.