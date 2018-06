Dancila, incoltita in lift: Nu avem un proiect cu Pilonul II, uitati de acest lucru!

Ziare.

"Nu avem un proiect cu Pilonul II, uitati de acest lucru", le-a replicat prim-ministrul jurnalistilor, care au cautat-o special sa ii puna cateva intrebari dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD.In schimb, Dancila a reiterat ca "Pilonul II nu se va desfiinta", iar, atunci cand va exista un proiect, va discuta despre acest subiect, acum insa nu are ce sa spuna presei.Este a doua oara cand Viorica Dancila sustine ca nu a vazut niciun proiect de modificare a Pilonului II de pensii , dupa ce ministrii Muncii si Finantelor au vorbit despre posibilitatea ca acesta sa devina optional.Saptamana trecuta, Lia Olguta Vasilescu a anuntat ca Pilonul II de pensii nu va fi nationalizat, insa Guvernul il va face optional "Noi ne-am hotarat ce vrem sa facem. Si este ceea ce am comunicat de anul trecut, si anume sa fie optional acest Pilon II. Fara doar si poate este batuta in cuie varianta aceasta. (...) Sigur, pe perioada verii, veti vedea o prezentare foarte clara vizavi de Pilonul II de pensii, ce inseamna, care sunt avantajele, care sunt parte din dezavantaje, pentru ca sunt si din acestea.Nu-l nationalizam, dar vom explica foarte clar tuturor acestor persoane care sunt cotizante la Pilonul II cat va fi pensia lor, pentru ca oamenii au asteptari", a spus ministrul Muncii.In aprilie, si Eugen Teodorovici a vorbit despre schimbari pregatite pentru Pilonul II."Sper ca in primul semestru sa avem pe masa Guvernului o propunere de mecanism, un nou principiu, o alta abordare. Se creeaza un mecanism transparent, optional, pentru ca aceia care doresc sa mearga din Pilonul II catre Pilonul I sa poata sa o faca avand toate elementele financiare transparent prezentate, cum se face in zona privata. Fiecare sa stie pe ce sa se poata baza, sa poata fi sigur ca un randament mai bun il poate gasi in aceasta zona a Pilonului II si nu in alte zone.Este o concurenta, un mecanism transparent si logic. Cand lansam in piata un astfel de mecanism, va fi totul analizat si nu va fi nicio opreliste pentru administratorii de fonduri sa ofere un randament mai bun. Va fi o abordare europeana, logica si normala", a declarat pe 11 aprilie ministrul de Finante.