Expertii avertizeaza: Modelul sistemului de pensii din Ungaria sau Polonia e irelevant pentru Romania. Sa ne uitam la modelele de succes

Scandalul Pilonului II si reactiile PSD

De altfel, si senatorul Florin Citu a atras atentia asupra acestui lucru In Ungaria, de exemplu, initial s-a decis suspendarea Pilonului II pe motiv ca este criza economica mondiala. Ulterior, guvernul a adoptat o lege prin care oamenii aveau de ales intre Pilonul I si II.Insa, practic ei au fost obligati sa treaca la Pilonul I, pentru ca aceia care alegeau sa ramana si la Pilonul II pierdeau pensia de la stat.Radu Craciun, presedintele Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR), spune insa ca Romania nu are de ce sa adopte acest model, pentru situatia din tara noastra este complet diferita cu situatia in care se aflau cele doua tari in momentul in care au adoptat aceasta lege."Cred ca trebuie sa ne asteptam ca Pilonul II sa ramana neschimbat. Recurenta acestei discutii despre ce s-a schimbat in Polonia si Ungaria o inteleg si nu o inteleg. Si nu o inteleg in primul rand pentru ca situatia Romaniei in momentul de fata este total diferita fata de situatia in care s-au aflat Polonia si Ungaria in momentul in care au facut lucrul acela. Polonia si Ungaria aveau o problema cu datoria publica. Acesta a fost principalul motiv pentru care ei au confiscat titlurile de stat. Pentru ca astfel au anulat datoria publica.Romania nu are aceasta problema. Romania nu are o problema cu datoria publica. De fapt, datoria publica a Romaniei este foarte scazuta. Deci este un prim motiv pentru care mi se pare ca", a declarat Radu Craciun, joi, intr-o conferinta organizata de Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei pe tema Pilonul II de pensii.Mai mult, el spune ca Romania ar trebui sa se uite la modelele din Germania, Franta sau Marea Britanie, care sunt de succes. In aceste tari, spune Radu Craciun, pensionarii isi permit sa calatoreasca, lucru pe care romanii care au muncit o viata intreaga nu il pot face."In al doilea rand nu stiu de ce nu ne uitam la pensionarii din Germania, Franta sau Marea Britanie. Pana la urma ei sunt cei care ne umplu autocarele in centrul vechi din Bucuresti. Nu pensionarii din Ugaria si Polonia.Sa ne uitam la modelele de succes, nu la cele car nu au ce sa ne invete", a mai spus radu Craciun.Declaratiile de azi vin in contextul in care, duminica seara, a fost publicat un proiect de lege inclus in programul legislativ al Executivului pe 2018, in care scrie, negru pe alb, ca Guvernul vrea sa suspende plata contributiilor catre Pilonul II de pensii in perioada 1 iulie - 31 decembrie . Astfel, contributiile CAS ar urma sa fie incasate integral la buget.Initiatorii acestui controversat proiect de lege sunt Comisia Nationala de Strategie si Prognoza si Secretariatul General al Guvernului, iar actul reprezinta o prioritate legislativa, arata documentele oficiale ale Guvernului.Ulterior, guvernantii au iesit la rampa cu diverse declaratii menite sa calmeze spiritele. Declaratii prin care fie au negat intentia, fie au dat vina unii pe altii sau au incercat sa distraga atentia oamenilor, fie de un ridicol absolut. Dar suficient de multe si de vehemente cat sa ne puna serios pe ganduri.a fost primul oficial scos la inaintare. Astfel, ministrul Muncii a declarat la scurt timp dupa ce proiectul a aparut pe site-ul Guvernului ca suspendarea Pilonului II de pensii ar fi doar o solutie propusa de Comisia Nationala de Prognoza , insa Guvernul nu este de acord cu ea si nu o va transpune intr-o ordonanta de urgenta.Luni dimineata, a venit si reactia presedintelui, Ion Ghizdeanu, declaratia sa fiind insa cel putin halucinanta . Acesta a afirmat ca institutia pe care o conduce a facut scenarii si analize interne, care ulterior, fara stirea sa, el fiind plecat in SUA, au fost trecute ca proiect de lege in programul legislativ al Executivului."Noi facem tot felul de evaluari, scenarii, analize interne.Au fost (informatii extrase - n.red.) din scenarii si s-a trecut eronat acel rand cu pilonul II.Si, ca sa fie si mai clar, nu era nici vorba de suspendare. A fost o eroare pe care ne-o asumam si vom vedea cine a introdus-o si ne-o asumam ca s-a introdus. Mai sunt vreo doua erori acolo, introduse tot din scenarii, analize si evaluari. Intregul post legat de Pilonul II este o eroare", a explicat Ghizdeanu.A iesit apoi si, care a negat categoric ca Guvernul ar avea in intentie nationalizarea Pilonului II de pensii si a transmis "prieteneste" un mesaj celor care vorbesc public despre aceasta posibilitate ca raspandirea de date false este pedepsita de Codul Penal.Dar Liviu Dragnea a negatnationalizarea Pilonului II de pensii, nu si suspendarea sa pe o perioada de 6 luni, asa cum apare in proiectul de pe site-ul Executivului.Ulterior, a aparut si reactia, care a spus ca nu agreeaza Comisia Nationala de Prognoza, dorind, probabil, sa spuna ca nu agreeaza masura propusa de CNP.



Insa Dancila a subliniat ca nu exclude suspendarea Pilonui II de pensii , ci "faptul ca am putea desfiinta Pilonul II de pensie". Asadar, ea nu a negat cele scrise in proiectul de lege.Totodata, marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, nu a negat o posibila suspendare a platilor catre Pilonul II , sustinand ca atunci cand Guvernul va avea un concept clar il va prezenta public, evitand insa sa spuna daca banii din acest pilon de pensii private apartin romanilor sau statului.