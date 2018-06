IMM-uri: Pilonul II de pensii nu trebuie sa devina optional. Ar fi un nou pas spre desfiintarea sa

De ce ne trebuie Pilonul II de pensii

Olguta Vasilescu: Il facem optional, e varianta batuta in cuie

Comisia Europeana: Guvernul inverseaza reforma pensiilor, iar asta ar putea dauna inclusiv pietelor de capital

Presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii (CNIPMM), Florin Jianu, a apreciat ca intreaga societate romaneasca trebuie sa se opuna din rasputeri transformarii Pilonului II de pensii intr-unul optional. Iata de ce:"Vorbim, aici, despre un program in trei pasi (al Guvernului Romaniei- n.red.) . Primul este cel al diminuarii nivelului contributii la Pilonul II. Al doilea este transformarea acestui pilon de pensii intr-unul optional. Iar al treilea este desfiintarea sa.In aceste conditii, din punctul meu de vedere, intreaga societate ar trebui sa aiba o reactie extrem de puternica, astfel incat sa nu se ajunga nici macar la pasul al doilea din acest plan. Daca se va ajunge la acest pas si se va continua, impactul negativ pe care eliminarea Pilonul II de pensii il va avea asupra calitatii vietii romanilor si asupra economiei din tara noastra va fi unul major", a apreciat Florin Jianu, in cadrul unei conferinte de presa.Cu acelasi prilej, presedintele de onoare al CNIPMM, Ovidiu Nicolescu, a enumerat, inca o data, principalele motive pentru care contributia la Pilonul II de pensii ar trebui sa isi pastreze, in Romania, caracterul obligatoriu."Inainte de toate, nu trebuie sa uitam nicio clipa faptul ca acest Pilon II de pensii are o foarte mare importanta sociala. Daca ne uitam la evolutia demografica, ne putem da seama ca numarul de contribuabili scade, iar asta inseamna ca si cuantumul pensiei de stat va fi unul din ce in ce mai mic.Or, in aceste conditii, este evident faptul ca suma economisita in cadrul Pilonul II este sansa romanului de a trai un pic mai bine, dupa varsta pensionarii.Apoi, Pilonul II are si o importanta economica deosebita, fiind unul dintre cele mai importante instrumente de economisire. Sigur ca poti lasa economisirea in seama cetateanului, dar in aceste conditii ar trebui sa te astepti la rezultate diferite.Daca ii lasi omului posibilitatea de a opta, sunt sanse destul de mari ca acesta sa nu mai economiseasca, sa nu mai contribuie, ci sa foloseasca banii in alt scop.Apoi, sa nu uitam nicio clipa despre faptul ca aceste fonduri sunt, de fapt, unii dintre marii investitori. Si nu e o chestiune valabila doar in Romania. Pana la acest moment, in SUA, fondurile care administreaza echivalentul Pilonului II de pensii private sunt pe locul al treilea in topul celor mai mari investitori.Daca le iei banii investitorilor, nu te mai poti astepta ca ei sa obtina performante la fel de insemnate", a explicat Ovidiu Nicolescu.Intrebat de jurnalisti daca - din punctul sau de vedere - statul va incerca sa finanteze o crestere a punctului de pensie in 2019, an electoral, cu bani luati de la Pilonul II de pensii, Ovidiu Nicolescu a spus:"Nu stiu daca asa ceva se va intampla. Daca, totusi, se va incerca asa ceva, banii de la Pilonul II ar ajunge, probabil, pentru vreun an. Ulterior, marirea de pensii va trebui suportata din alte surse".Va reamintim ca, in urma cu doar cateva zile, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat ca Guvernul Dancila nu ia in calcul nationalizarea Pilonului II de pensii - asa cum se vehiculase anterior - dar a confirmat ca vrea sa ii dea caracter optional. "Noi ne-am hotarat ce vrem sa facem. Si este ceea ce am comunicat de anul trecut, si anume sa fie optional acest Pilon II. Fara doar si poate este batuta in cuie varianta aceasta. (...) Sigur, pe perioada verii veti vedea o prezentare foarte clara vizavi de Pilonul II de pensii, ce inseamna, care sunt avantajele, care sunt parte din dezavantaje, pentru ca sunt si din acestea.Nu-l nationalizam, dar vom explica foarte clar tuturor acestor persoane care sunt cotizante la Pilonul II cat va fi pensia lor, pentru ca oamenii au asteptari", a declarat ministrul Muncii.Asa cumv-a informat deja, Comisia Europeana a apreciat, intr-un document oficial, ca masurile pe care le ia Cabinetul Dancila, in acest moment, inverseaza reforma pensiilor inceputa in 2008 . Mai exact, in documentul CE se arata ca:"Guvernul are in vedere o inversare a reformei sistemului de pensii din 2008, care a introdus Pilonul II de pensii. (...) Potrivit declaratiilor publice, Guvernul intentioneaza sa faca transferurile catre Pilonul II optionale si sa ia o decizie pana la sfarsitul lunii iunie 2018, dupa consultarea cu partile interesate.Aceste transferuri ajung anual la circa 7 miliarde de lei.O astfel de masura ar reduce deficitul pe termen scurt (...) Cu toate astea, castigurile pe plan fiscal s-ar risipi pe termen lung, in conditiile in care devierea banilor de la Pilonul II ar lasa plata pensiilor varstnicilor doar pe seama contribuabililor.In plus, o asemenea masura ar putea avea un impact negativ asupra viabilitatii sistemului de pensii si asupra dezvoltarii pietelor de capital. Transformarea Pilonului II intr-unul optional ar priva Romania de dreptul de a invoca clauza reformei pensiilor din Pactul Fiscal European."Din pacate, Ministerul de Finante nu a tinut cont de concluziile CE. In schimb, a informat ca masurile pe care le ia sunt benefice si ca informarea CE cu privire la inversarea reformei pensiilor este o "apreciere subiectiva".