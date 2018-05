Incertitudinea legata de Pilonul II de pensii afecteaza Bursa de la Bucuresti. Cotatiile se apropie de minimul acestui an

Harababura totala cu privire la Pilonul II

Iata mai multe declarati facute de guvernanti dupa aparitia controversatului proiect:

Ziare.

com

Cauzele acestui declin sunt mai multe, insa principalul motiv il reprezinta declaratiile contradictorii din ultima perioada in legatura cu viitorul Pilonului II de pensii, a declarat pentru Ziare.com Gabriel Aldea, senior broker in cadrul Tradeville.Potrivit acestuia, daca Guvernul decide sa suspende Pilonul II de pensii si sa mute contributiile urmatoare doar catre Pilonul I, piata de capital ar avea foarte mult de suferit."Declinul s-a accelerat in ultima perioada - practic a inceput de la finalul lunii aprilie, dar acum este mai vizibil. Incertitudinea privind Pilonul II de pensii este unul dintre factorii importanti care este posibil sa fi determinat aceste scaderi ale cotatiilor la BVB.Cred ca este un catalizator al acestor scaderi, pentru ca o schimbare in zona aceasta de contributii la Pilonul II, si luam acum in calcul un transfer al urmatoarelor contributii, nu si varianta transferului contributiilor existente, ar insemna ca fondurile de pensii care sunt foarte active pe piata noastra si care s-au constituit intr-un cumparator major de pe piata noastra sa dispara sau forta lor sa fie mult diminuata.Acest lucru poate sa aiba o influenta in viitor asupra raportului intre cererea si oferta de actiuni, cu impact asupra cotatiilor. Din moment ce ai un cumparator semnificativ care nu mai e prezent in piata, iti influenteaza raportul intre cererea si oferta de actiuni. De aceea, este posibil ca anumiti investitori, luand in calcul aceste posibile schimbari in raportul de forte din piata sa faca exit-uri de pe piata noastra", ne-a explicat Gabriel Aldea.Un alt factor semnificativ care a dus la scaderea cotatiilor la Bursa de Valori Bucuresti il reprezinta deteriorarea la nivel macro a economiei romanesti: deficitul bugetar, care ar putea depasi 3%, cresterea deficitului de cont curent, inflatia in crestere, scaderea ritmului de crestere economica.Gabriel Aldea arata ca, in prima parte a anului, investitorii nu au tinut seama foarte mult de aceste deteriorari economice, insa acum ei sunt atenti si la aceste aspecte."As mai aminti un factor, care mi se pare foarte important si el. Practic, lucru care este cunoscut inca de anul trecut. Stiti ca sunt multe voci din domeniul financiar care avertizeaza cu privire la inrautatirea si la degradarea la nivel macroeconomic a economiei noastre, insa aceste informatii nu au fost neaparat luate in considerare de investitori in prima parte a anului, ca urmare a dividendelor ridicate anuntate de o parte dintre companiile listate importante.Ele sunt luate in considerare acum mai mult si au contribuit si ele. Si aici amintim faptul ca deficitul bugetar este posibil sa depaseasca 3%, cresterea deficitului de cont curent, cresterea inflatiei, indicii privind supraincalzirea economiei (PIB pe trimestrul I s-a situat la nivelul celui din trimestrul IV) ", a subliniat Gabriel Aldea, senior broker in cadrul Tradeville.Totodata, afirma Gabriel Aldea, scaderea indicelui BET poate fi pusa si pe seama faptului ca piata noastra se decuplase de celelalte piete.Mai exact, in timp ce pietele internationale importante si cele din regiune au inregistrat corectii semnificative de la finalul lunii ianuarie, indicele BET atingea la finalul lunii aprilie un maxim absolut al ultimilor 10 ani. Evolutia din ultima luna poate fi vazuta in acest sens ca o ajustare normala."Un alt factor este acela ca piata noastra se decuplase cumva si de pietele din regiune si de pietele mari in prima parte a anului. In conditiile in care toate aceste piete inregistrau o perioada de corectie, de scadere, incepand cu finalul lunii ianuarie, piata noastra se decuplase si a atins in aprilie un maxim al ultimilor ani", a precizat Gabriel Aldea.Si, nu in ultimul rand, o alta cauza a scaderii cotatiilor la BVB ar putea fi iesirile de capital la nivel regional."Daca ne uitam la pietele din regiune o sa constatam ca si acestea au inregistrat declinuri in ultima perioada, practic in ultima luna, ceea ce ma face sa cred ca este posibil sa fie niste exit-uri la nivel regional ale unor fonduri de investitii straine. Practic, exit-ul posibil al unor fonduri la nivel regional poate reprezenta de asemenea un alt factor important al scaderilor din ultima perioada", a explicat Gabriel Aldea. De mai bine de un an de zile Guvernul PSD-ALDE ii bulverseaza pe romani prin alba-neagra pe care o joaca cu Pilonul II de pensii. Au tot existat zvonuri ca va fi desfiintat, zvonuri pe care guvernantii le-au negat.Insa, in urma cu o saptamana, pe site-ul Guvernului a aparut un proiect de lege inclus in programul legislativ al Executivului pe 2018, in care scrie, negru pe alb, ca Guvernul vrea sa suspende plata contributiilor catre Pilonul II de pensii in perioada 1 iulie - 31 decembrie . Astfel, contributiile CAS ar urma sa fie incasate integral la buget.Initiatorii acestui controversat proiect de lege sunt Comisia Nationala de Strategie si Prognoza si Secretariatul General al Guvernului, iar actul reprezinta o prioritate legislativa, arata documentele oficiale ale Guvernului.Dupa ce au aparut reactii in lant , guvernantii au iesit la rampa cu diverse declaratii menite sa calmeze spiritele. Declaratii prin care fie au negat intentia, fie au dat vina unii pe altii sau au incercat sa distraga atentia oamenilor, fie de un ridicol absolut.De exemplu, presedintele, Ion Ghizdeanu, a afirmat ca institutia pe care o conduce a facut scenarii si analize interne, care ulterior, fara stirea sa, el fiind plecat in SUA, au fost trecute ca proiect de lege in programul legislativ al Executivului "Noi facem tot felul de evaluari, scenarii, analize interne.Au fost (informatii extrase - n.red.) din scenarii si s-a trecut eronat acel rand cu pilonul II.Si, ca sa fie si mai clar, nu era nici vorba de suspendare. A fost o eroare pe care ne-o asumam si vom vedea cine a introdus-o si ne-o asumam ca s-a introdus. Mai sunt vreo doua erori acolo, introduse tot din scenarii, analize si evaluari. Intregul post legat de Pilonul II este o eroare", a explicat Ghizdeanu.Cea mai recenta declaratie pe aceasta tema a fost facuta de ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, care a anuntat ca Pilonul II de pensii nu va fi nationalizat, insa Guvernul il va face optional Ulterior, si premierul Viorica Dancila a spus ca Pilonul II de pensii nu va fi desfiintat si ca in continuare pe acest subiect exista o analiza, precizand insa ca propunerea avansata de ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, potrivit careia Pilonul II ar urma sa fie optional, nu i-a fost prezentata Asadar, ramane de vazut de decizie va lua Guvernul cu privire la Pilonul II, mai ales ca ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a afirmat ca pana la jumatatea anului se va lua o hotarare in aceasta privinta