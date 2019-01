Ministrul Muncii: Nu desfiintam Pilonul II. Am oferit posibilitatea administratorilor sa investeasca in parteneriate

Ziare.

"Nu a spus nimeni ca desfiintam Pilonul II de pensii. Mai mult de atat: am dat posibilitatea administratorilor din Pilonul II de pensii sa investeasca in parteneriatul public-privat. Un parteneriat care este 100% garantat de stat. Ce vreti dovada mai mare a faptului ca nu vrem sa desfiintam acest pilon, dand aceasta posibilitate de investitii in parteneriate publice-private?Nu vrem sa deranjam, nu vrem sa suparam, nu vrem sa desfiintam, dar vrem sa informam populatia ce este cu banii lor si cat s-a strans acolo. Sa ia o decizie in cunostinta de cauza", a spus Budai, la Digi24.Ministrul Muncii a mentionat, totodata, ca banii depusi deja in Pilonul II nu se pot muta la Pilonul I, iar deponentii pot beneficia de sumele stranse in momentul in care ies la pensie."Banii pe care i-ati depus la Pilonul II raman acolo, iar in momentul in care iesi la pensie poti beneficia de ei. Sub nicio forma nu te poti muta cu banii (de la Pilonul II la Pilonul I, n.red.) . Informatia trebuie sa ajunga in ambele sensuri si mai ales la populatie foarte bine pentru a sti clar ce are de facut.Nu as vrea ca populatia sa creada, si fara sa critic Pilonul II de pensii, ca banii din acest pilon vor asigura la pensie nu stiu ce suma. Din calculele noastre, pana acum vor fi cei care vor lua si 30, 40, si 50 de lei lunar. Diferenta intre Pilonul I de pensii, care este un pilon social, si Pilonul II de pensii este ca prin Pilonul I, oricat am trai, vom avea pensia asigurata. In Pilonul II de pensie voi lua bani de acolo pana se va termina ceea ce am contribuit", a subliniat demnitarul.Consilierul pe probleme economice al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a anuntat intr-o conferinta de presa sustinuta pe data de 21 decembrie la Palatul Victoria, reducerea comisionului de administrare la Pilonul II de pensii de la 2,5% la 1%.Celalalt comision de 0,05% pe luna a fost inlocuit cu unul care variaza de la 0,02% pe luna pana la 0,07% pe luna, in functie de performanta fondului, a adaugat Valcov.Conform datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de 48,19 miliarde de lei, la 30 noiembrie 2018, in crestere cu 23,51% fata de nivelul existent in luna similara a anului trecut. Titlurile de stat detin cea mai mare pondere in cadrul activelor, de 30,2 miliarde de lei, respectiv 62,68%. Pe locul doi de afla actiunile, cu 9,32 miliarde de lei (19,34%) . Depozitele bancare se situeaza pe locul al treilea din acest punct de vedere, cu 3,76 miliarde de lei, respectiv 7,8% din totalul activelor.Conform datelor ASF, valoarea activului total al fondurilor de pensii de la Pilonul II era de 48,187 miliarde de lei, la 30 noiembrie 2018, iar valoarea activului net era de 47,164 miliarde de lei.Fondurile de pensii private obligatorii aveau 7,216 milioane de participanti, iar de la inceputul colectarii in sistem au fost virate contributii pentru 7,083 milioane de participanti.