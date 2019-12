Ministrul Muncii: Sistemul de pensii e in pericol iminent. Sunt pentru cresterea contributiei la Pilonul II

Ziare.

com

Aceasta este declaratia facuta de ministrul Muncii, Violeta Alexandru, intr-un interviu acordat Agerpres.Ministrul a caracterizat Pilonul II drept un sistem de pensii corect, care da masura corectitudinii in raport cu contributiile realizate de oameni in vederea perioadei de retragere din activitatea profesionala.Reamintim ca, in urma revolutiei fiscale instrumentate de Guvernarea PSD-ALDE, contributia la Pilonul II de pensii a scazut de la 5% la 3,75%.Acum, Violeta Alexandru sustine ca s-a discutat despre majorarea acestei contributii pana la un nivel de pana la 6%."Discutii generale pe acest subiect am avut, intentia este sa se ajunga la 6% contributie in Pilonul II, si acest lucru gradual. Desigur, nu (am avut discutii - n.red.) atat de aplicate incat sa pot face o declaratie pe acest subiect. Practic, contributiile noastre, ale populatiei active, la Pilonul I inseamna posibilitatea platii pensiilor astazi in plata. In mod evident suntem responsabili fata de acest lucru, ca atare orice decizie de schimbare care sa afecteze intr-un fel sau altul fondurile disponibile la Pilonul I va fi luata cu maxima responsabilitate si in urma unei analize. (...)Eu sunt pentru o atitudine responsabila la care trebuie sa ne gandim fiecare dintre noi., in sensul in care numarul persoanelor active descreste simtitor, astfel incat se vede cu ochiul liber ca acest trend va duce la situatia in care numarul pensionarilor sa fie mai mare decat numarul celor in activitate, si pentru ca sunt de parere ca fiecare dintre noi trebuie sa evalueze din timp care sa fie responsabilitatea pe care fiecare trebuie sa o avem pentru perioada in care vom iesi la pensie si in care vom avea nevoie de venituri pentru a doua parte a vietii noastre,Si pentru ca Pilonul II ofera aceasta posibilitate, de a-si vedea contributiile si de a avea imaginea parcursului contributiilor tale, asa cum sunt ele administrate de administratorii Pilonului II, cred ca este un sistem corect, care da masura corectitudinii in raport cu ceea ce contribui in vederea perioadei de dupa activitatea profesionala.Nu inseamna ca nu inteleg rolul Pilonului I, dar trasabilitatea banilor tai, modul in care tu poti vedea ceea ce se intampla cu economiile pe care le faci, cu contributiile pe care le trimiti in Pilonul II, dau mai multa siguranta pentru contribuabilii nostri si ca atare cred ca este o chestiune de responsabilitate sa gestionam lucrurile de asa maniera incat sa fie corecte pentru cei care contribuie in vederea pensionarii", a declarat Violeta Alexandru pentru Aperpres.