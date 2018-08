Noua lege a pensiilor: Statul va retine 0,5% din comisionul fondurilor care administreaza Pilonul II

Ziare.

com

"Comisioane achitate CNPP de catre administratorii fondurilor de pensii administrate privat, datorate pentru operatiunile administrative si financiare efectuate in procedurile de evidenta si colectare a contributiilor de asigurari sociale datorate acestor fonduri, conform prevederilor Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.Comisionul reprezinta o cota procentuala de 0,5% aplicata lunar asupra sumei totale ce face obiectul operatiunii financiare efectuata pentru fiecare fond de pensii administrat privat", se arata in proiect.Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, spune ca este normal sa se retina acest procent din comision pentru ca CNPP face toata operatiunea de colectare a banilor de transfer."Este singura modificare care vizeaza Pilonul II. Este vorba de procentul de transfer incasat de firmele care administreaza Pilonul II de pensii, de 2,5%. In conditiile in care Casa Nationala de Pensii face toata operatiunea, de colectare a banilor, de transfer, absolut totul, cred ca este normal sa ia macar 0,5% din acest procent", a declarat Olguta Vasilescu.Ministrul Muncii a tinut sa precizeze ca pensiile administrate privat nu vor fi afectate."Atentie, nu vor fi afectate pensiile celor din Pilonul II, pur si simplu acest procent se ia din comision", a spus ministrul. Ministerul Muncii a publicat, joi, proiectul noii Legi a pensiilor . Actul normativ are 67 de pagini si a intrat in dezbatere publica. Observatiile si propunerile pot fi trimise in urmatoarele 10 zile.Olguta Vasilescu a prezentat vineri proiectul, precizand ca nicio pensie nu va scadea si ca in 2022 statul va trebui sa suplimenteze bugetul de pensii cu 15 miliarde de lei, la fel ca in anul 2016.Ministrul Muncii este insa optimist si afirma ca vor exista bani pentru ca vor creste incasarile de taxe."Incasarile vor creste, sunt estimate la 99,7 miliarde lei, fata 55,9 de miliarde de lei in anul 2018", a declarat Olguta Vasilescu.