"Noi ne-am hatorat ce vrem sa facem. Si este ceea ce am comunicat de anul trecut, si anume sa fie optional acest Pilon II. Fara doar si poate este batuta in cuie varianta aceasta. (...) Sigur, pe perioada verii veti vedea o prezentare foarte clara vizavi de Pilonul II de pensii, ce inseamna, care sunt avantajele, care sunt parte din dezavantaje, pentru ca sunt si din acestea. Nu-l nationalizam, dar vom explica foarte clar tuturor acestor persoane care sunt cotizante la Pilonul II cat va fi pensia lor, pentru ca oamenii au asteptari", a spus ministrul Muncii la Romania Tv.Lia Olguta Vasilescu a dat si un exemplu de explicatii: "Am constatat stand de vorba cu foarte multe persoane care cred urmatorul lucru: ca vor avea pensia de stat echivalenta cu a unor persoane care nu sunt la Pilonul II de pensii, la care suplimentar se va mai adauga si aceasta pensie. Nu. Se ia o parte din contributia la Pilonul I de pensie ca sa se asigure aceasta pensie de la Pilonul II. Deci sunt foarte multe lucruri care va trebui sa le explicam oamenilor ca sa le inteleaga".Vasilescu a dat si exemplul personal, sustinand ca nu a stiut ca este cotizant la Pilonul II si ca nu a fost informata pana acum asupra contributiilor sale."Intre timp am aflat cu stupefactie ca sunt si eu la Pilonul II de pensii cotizant, in conditiile in care eu am fost absolut convinsa ca fiind la limita de varsta atunci mi s-a luat in considerare o cerere pe care o depusesem la Camera Deputatilor, unde lucram la vremea respectiva. Nu s-a luat in considerare, dar timp de 10 ani nu am primit nicio informare vizavi de valoarea unitatilor de fond pe care le aveam la firma respectiva. (...) Eu vreau sa optez. Vreau sa am aceasta posibilitate si cred ca oricine ar trebui sa aiba acest drept", a spus Lia Olguta Vasilescu.Citeste mai mult pe RTV.NET: http://www.romaniatv.net/lia-olguta-vasilescu-pilonul-ii-de-pensii-va-deveni-optional_422379.html#ixzz5GvMCmZeU