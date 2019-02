Orban: 7 milioane de romani, contribuabili la pilonul II de pensii, vor ramane fara bani

Ziare.

com

"7 milioane de romani, contribuabili la pilonul 2 de pensii, vor ramane fara banii cu care au contribuit si fara pensia suplimentara cuvenita atunci cand vor ajunge la varsta pensionarii daca nu se abroga ordonanta 114.Dragnea si Tariceanu privesc cu jind cele aproape 11 miliarde de euro din coturile personale ale contribuabililor si incearca de 2 ani sa nationalizeze pilonul 2 de pensii. In OUG 114 au introdus prevederi absurde care vor alunga toate companiile private de administrare. Banii vor incapea pe mana unor administratori publici desemnati de cei doi, care vor face praf toate economiile oamenilor.Prin crearea posiblitatiii ca dupa 5 ani contribuabilii sa se retraga de la pilonul 2 de pensii, majoritatea oamenilor nu o sa mai accepte sa isi dea banii pe mana unor mafioti si consecinta va fi distrugerea pilonului 2 de pensii", a scris pe Facebook Ludovic Orban Liderul liberalilor a subliniat ca PNL se va "bate cu toate armele" pentru abrogarea OUG 114."Milioanele de romani activi astazi vor fi condamnati la saracie dupa pensionare pentru ca vor pierde acest supliment vital pentru completarea pensiei din ce in ce mai mici pe care o va putea acorda sistemul public de pensii Nu putem accepta asa ceva. Ne vom bate cu toate armele pentru abrogarea OUG 114 si pentru a impiedica distrugerea viitorului pentru milioanele de romani amenintati de guvernarea rosie", a conchis Orban.Guvernul a adoptat, pe 21 decembrie, OUG privind masurile fiscale, numita si OUG privind "taxa pe lacomie" Principalele prevederi: pretul la gaze si energie electrica va fi plafonat pentru 3 ani de zile; impozitarea activelor bancilor daca ROBOR este mai mare de 2%; miscorarea comisionului fondului de pensii private de la 2,5 la 1% si majorarea taxei pe viciu in domeniul jocurilor de noroc cu 2% din cifra de afaceri.