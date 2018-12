Participantii la Pilonul II se vor putea retrage, din 2019, daca achita un comision

Ziare.

com

Comisionul de administrare pentru fondurile de pensii Pilon II va fi redus la 1%, de la 2,5%, de anul viitor, conform OUG citata."Un alt aspect important este ca o persoana care participa la un fond de pensii trebuie si este normal sa se poata retrage, daca considera de cuviinta. Se poate retrage pe baza de cerere individuala, dar nu mai devreme de cinci ani de participare la respectivul fond.La momentul la care persoane respectiva se retrage inainte de deschiderea dreptului de la pensie privata, activele cuvenite se transfera participantului respectiv cu un comision de retragere de 2% din aceste active", a explicat Teodorovici.In plus, comisionul de 0,5% din active va fi modificiat in functie de performanta fondului de adminsitrare.De asemenea, fondurile de pensii Pilon II vor putea investi in proiecte public-private.Ministerul de Finante a publicat, marti, proiectul de ordonanta privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare ce urmeaza sa fie aplicate incepand cu anul viitor.