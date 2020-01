Pensii private: Pilonul II a avut in 2019 cel mai bun randament din ultimii 9 ani

Ziare.

com

"Randamentul total realizat de toate fondurile de Pilon II de la start (20 mai 2008) si pana la finele anului 2019 a fost de 154%, adica un randament mediu anualizat de 8,35% pentru toata perioada de functionare a Pilonului II.Acest indicator este cu mult peste rata totala inflatiei din perioada analizata (41,8%), respectiv rata medie anualizata a inflatiei pentru exact aceeasi perioada (3,05%)", a anuntat, joi, Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR).Din cele 13 miliarde de euro administrate de Pilonul II la finele anului 2019, peste 2,6 miliarde de euro (12,6 miliarde de lei) reprezinta castigul net obtinut din investitii, exclusiv pentru cei peste 7,4 milioane de romani care contribuie la acest sistem."Aceasta suma este neta de toate comisioanele de administrare percepute, care in prezent sunt printre cele mai competitive la nivel european, in urma modificarilor operate in legislatie in ultimul an", se arata in comunicat.APAPR atrage atentia ca performantele fondurilor de pensii, in Romania si in lume, vor avea intotdeauna o anumita volatilitate, ele reflectand indeaproape evolutia pietelor financiare si a economiei in ansamblu, pentru o structura de active reglementata."Mai mult, aceste evolutii sunt puternic influentate nu doar de mediul economic, ci si de deciziile politice. Un astfel de moment a fost adoptarea la finele lunii decembrie 2018 a OUG 114/2018, care a produs scaderi bruste si severe ale pietelor financiare din Romania, inclusiv a Bursei de la Bucuresti, unde fondurile de pensii au investitii semnificative.In acest context, randamentul cumulat al Pilonului II a pierdut aproape 4 puncte procentuale in mai putin de 2 saptamani la finalul 2018. Acesta a fost motivul pentru care anul 2018 a fost singurul an de la infiintarea Pilonului II, cand randamentul la nivelul unui an a fost sub rata inflatiei", se arata in comunicat.APAPR atrage atentia ca orice analiza care se concentreaza exclusiv pe anul 2018 si ignora complet rezultatele istorice cumulate exceptionale ale fondurilor de pensii este profund incorecta si va duce invariabil la concluzii gresite.