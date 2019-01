Pensions Europe: Masurile impuse prin OUG 114 vor fi devastatoare pentru sistemul romanesc de pensii

Ziare.

Spre exemplu, Pensions Europe considera ca decizia de a-i obliga pe administratorii fondurilor de pensii sa isi majoreze capitalul social la 10% din valoarea contributiilor are iz politic si se va dovedi devastatoare pentru sistemul national de pensii.Printr-un comunicat de presa remis miercuri, Pensions Europe - asociatie cu 22 de membri din 18 tari UE - atrage atentia asupra modului in care OUG 114/2018 risca sa afecteze grav viitorul intregului sistem de pensii din Romania In context, potrivit Pensions Europe, Radu Craciun, presedintele APAPR, a declarat:Matti Leppala, secretarul general al Pensions Europe, a vorbit despre rezultatele remarcabile obtinute pana acum de fondurile de pensii private din Romania, dar si despre riscurile la care acestea sunt expuse, in perioada imediat urmatoare:In acest context, Pensions Europe considera ca noile cerinte privind majorarea capitalului social al administratorilor de pensii private sunt disproportionate.In plus, cifrele arata ca aceste fonduri functioneaza bine, iar impunerea unor astfel de masuri impovaratoare nu se justifica.Merita amintit - mai transmite Pensions Europe - ca pana si Autoritatea pentru Supraveghere Financiara (ASF) din Romania si-a exprimat ingrijorarea cu privire la reforma pensiilor.", a transmis ASF, potrivit Pensions Europe.La momentul de fata, garantiile necesare la Pilonul II sunt acoperite de rezervele existente de capital, asigurand functionarea in bune conditii a fondurilor de pensii, mai transmite Pensions Europe.