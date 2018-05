Radu Craciun: Deficitul bugetului de asigurari sociale e cauzat de pensiile speciale. Exista riscul ca Romania sa fie saraca si batrana

Exista riscul ca Romania sa fie saraca si batrana

Luam in considerare orice atac pentru a apara banii celor care participa la Pilonul II

Scandalul Pilonului II si reactiile PSD

Ziare.

com

Radu Craciun, presedintele APAPR, a declarat, joi, intr-o conferinta organizata de Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei ca scopul sistemului multi-pilon a fost atenuarea socului pe care pensionarea generatiei de decretei il va crea peste 12 ani.Totodata, el a subliniat ca deficitul bugetului de asigurari sociale nu este cauzat de Pilonul II, ci de politica majorarii punctelor de pensie si de acordarea pensiilor speciale.Motivul pentru care a aparut sistemul acesta multi-pilon a fost pentru a rezolva problema socului pe care pensionarea generatiei de decretei o va crea asupra bugetului de asigurari sociale peste 12 ani. in acel moment, deficitul ar fi imens si ar crea o criza, pentru ca el va trebui finantat.In momentul in care generatia de decretei se transforma din platitori de impozite in recipienti de bani, dintr-o data, haul care se casca in bugetul de asigurari sociale este imens. Si atunci s-a considerat, cu un consens politic, fara opozitie politica la acel moment, ca este mult mai bine sa ne asumam un mic deficit de-a lungul unei perioade de 15-20 de ani, pentru a evita un deficit imens, care ar putea sa apara peste o perioada.Deci filosofia a fost sa ne asumam o amortizare a deficitului imens la acel moment pe care il esalonam pe parcursul a 20 de ani. Noi nu suntem mandatati de catre contributori sa negociem pensiile private ale romanilor. In cel mai fericit caz, putem sa negociem ca pensiile sa creasca", a explicat Radu Craciun.Presedintele Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania a atras atentia ca tara noastra se confrunta cu riscul de a fi saraca si batrana. Potrivit acestuia, Romania nu poate fi bogata consumand sau facand imprumuturi pe termen lung, care sa indatoreze generatiile viitoare.Si este un lucru care trebuie evitat.Romania nu poate fi bogata consumand, Romania nu poate fi bogata decat economisind, acumuland capital pe care sa il foloseasca la dezvoltare. Nu poate fi bogata prin imprumuturi pe termen lung, nu poate fi bogata indatorand generatiile viitoare de dragul consumului prezent", a explicat Radu Craciun.Presedintele APAPR a punctat ca administratorii de fonduri private beneficiaza de asistenta juridica si iau in calcul orice cai de atac pentru a apara banii persoanelor care participa la Pilonul II."Ce pot sa-i asigur pe cei 7 milioane de participanti la Pilonul II este ca nu vom ramane nepasatori. Deja beneficiem de asistenta juridica a unor profesionisti si luam in considerare orice cai de atac pentru a apara banii celor care participa la Pilonul II. Care sunt caile de atac e prematur sa vorbim", a afirmat Radu Craciun.De asemenea, el a remarcat solidaritatea aparuta fata de Pilonul II de pensii si afirma ca acest lucru trebuie continuat."Am fost implicat in zona de mediu privat de 10 ani, am 10 ani de prezenta in aceasta zona si in toti acesti ani nu o data am fost supusi unor riscuri politice in ceea ce priveste Pilonul II. Insa ceea ce este pentru prima data cand vad este o mobilizare si o solidaritate de asemenea amploare cu sistemul.Cred ca este necesar ca aceasta solidaritate sa continue si cred ca aceasta solidaritate trebuie sa aiba urmatoarele obiective: Pe de o parte, revenirea la calendarul initial al contributiilor, la echivalentul de 6%, asa cum era planificat initial, al doilea obiectiv cred ca este chiar cresterea contributiilor, astfel incat sistemul sa fie din ce in ce mai relevant, al treilea este largirea orizontului investitional si al patrulea, extrem de important, este", a mai spus Radu Craciun.Declaratiile de azi vin in contextul in care, duminica seara, a fost publicat un proiect de lege inclus in programul legislativ al Executivului pe 2018, in care scrie, negru pe alb, ca Guvernul vrea sa suspende plata contributiilor catre Pilonul II de pensii in perioada 1 iulie - 31 decembrie . Astfel, contributiile CAS ar urma sa fie incasate integral la buget.Initiatorii acestui controversat proiect de lege sunt Comisia Nationala de Strategie si Prognoza si Secretariatul General al Guvernului, iar actul reprezinta o prioritate legislativa, arata documentele oficiale ale Guvernului.Ulterior, guvernantii au iesit la rampa cu diverse declaratii menite sa calmeze spiritele. Declaratii prin care fie au negat intentia, fie au dat vina unii pe altii sau au incercat sa distraga atentia oamenilor, fie de un ridicol absolut. Dar suficient de multe si de vehemente cat sa ne puna serios pe ganduri.a fost primul oficial scos la inaintare. Astfel, ministrul Muncii a declarat la scurt timp dupa ce proiectul a aparut pe site-ul Guvernului ca suspendarea Pilonului II de pensii ar fi doar o solutie propusa de Comisia Nationala de Prognoza , insa Guvernul nu este de acord cu ea si nu o va transpune intr-o ordonanta de urgenta.Luni dimineata, a venit si reactia presedintelui, Ion Ghizdeanu, declaratia sa fiind insa cel putin halucinanta . Acesta a afirmat ca institutia pe care o conduce a facut scenarii si analize interne, care ulterior, fara stirea sa, el fiind plecat in SUA, au fost trecute ca proiect de lege in programul legislativ al Executivului."Noi facem tot felul de evaluari, scenarii, analize interne.Au fost (informatii extrase - n.red.) din scenarii si s-a trecut eronat acel rand cu pilonul II.Si, ca sa fie si mai clar, nu era nici vorba de suspendare. A fost o eroare pe care ne-o asumam si vom vedea cine a introdus-o si ne-o asumam ca s-a introdus. Mai sunt vreo doua erori acolo, introduse tot din scenarii, analize si evaluari. Intregul post legat de Pilonul II este o eroare", a explicat Ghizdeanu.A iesit apoi si, care a negat categoric ca Guvernul ar avea in intentie nationalizarea Pilonului II de pensii si a transmis "prieteneste" un mesaj celor care vorbesc public despre aceasta posibilitate ca raspandirea de date false este pedepsita de Codul Penal.Dar Liviu Dragnea a negatnationalizarea Pilonului II de pensii, nu si suspendarea sa pe o perioada de 6 luni, asa cum apare in proiectul de pe site-ul Executivului.Ulterior, a aparut si reactia, care a spus ca nu agreeaza Comisia Nationala de Prognoza, dorind, probabil, sa spuna ca nu agreeaza masura propusa de CNP.



Insa Dancila a subliniat ca nu exclude suspendarea Pilonui II de pensii , ci "faptul ca am putea desfiinta Pilonul II de pensie". Asadar, ea nu a negat cele scrise in proiectul de lege.Totodata, marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, nu a negat o posibila suspendare a platilor catre Pilonul II , sustinand ca atunci cand Guvernul va avea un concept clar il va prezenta public, evitand insa sa spuna daca banii din acest pilon de pensii private apartin romanilor sau statului.