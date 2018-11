Reducerea contributiei la Pilonul II ajunge la CCR. Guvernul ar putea fi obligat sa revina asupra masurii

Ziare.

com

Asta dupa ce un salariat a adresat o cerere la Curtea de Apel Bucuresti in care a ridicat exceptia de neconstitutionalitate a OUG 82/2017, cea prin care Guvernul a decis reducerea contributiei, informeaza Profit.ro El a sustinut ca "masura de reducere a cotei de contributie reprezinta o ingerinta in relatiile contractuale dintre un participant la Pilonul II si administratorul contributiilor sale, ingerinta care nu putea fi prevazuta la momentul aderarii la Pilonul II", iar instanta i-a admis cererea."In dreptul romanesc principiul care guverneaza relatiile contractuale dintre parti este cel al libertatii de vointa, principiu consacrat in dreptul national dintotdeauna si cu privire la care un cetatean nu ar fi avut prefigurarea unei modificari.Or, in conditiile in care la momentul aderarii la un fond de pensii administrat privat, contribuabilul avea reprezentarea virarii unei contributii in continua crestere (pana la 6%) catre fondul de pensii si implicit dreptul de a primi o pensie proportionala, modificarea contributiei achitate catre fondul de pensii apare ca o adevarata ingerinta in acordul contractual al partilor", se arata in document.Totodata, salariatul a mai afirmat ca Guvernul a sustinut in mod fals in preambulul OUG 82/2017 ca, avand in vedere noile modificari din Codul Fiscal privind asezarea contributiilor sociale, reducerea la 3,75% a cotei la Pilonul II nu modifica valoarea absoluta a veniturilor care se vor acumula in conturile individuale ale participantilor la Pilonul II."In realitate, asa cum a reiesit din studiile economice efectuate de persoane reputate in domeniu, fata de noua asezare a contributiilor intre angajat si angajator adoptata prin OUG 79/08.11.2017 pentru modificarea si completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, cota de contributie catre Pilonul II necesara pentru a asigura valoarea absoluta a sumelor transferate in prezent catre Pilonul II este de aproximativ 4,25%", se precizeaza in document.In cazul in care CCR admite exceptia de neconstitutionalitate, Guvernul va fi obligat sa revina asupra masurii si sa readuca procentul la nivelul anterior, respectiv la 5,1%. Multi romani s-au trezit ca a scazut contributia platita de ei la Pilonul II de pensii, in ciuda asigurarilor date de guvernanti ca modificarea procentului contributiei nu va diminua valoarea nominala a acesteia.