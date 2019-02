Scandalul Pilonului II: De ce a castigat fosta sefa NN Pensii procesul cu ASF si a primit daune morale

Avertismentul transmis clientilor

"Informatiile reflecta realitatea"

"Masurile politice" si nationalizarea

Instanta: Nu a fost niciun pericol

"Fapta ilicita"

"Pe cale de consecinta si sanctiunile prevazute de art. 141 alin. (2) lit. b si d din cuprinsul aceluiasi act normativIn subsidiar, Curtea retine ca", explica Curtea de Apel Bucuresti.Este vorba de motivarea unei decizii mediatizate, date in contextul scandalului privind posibila nationalizare a Pilonului II de Pensii.Judecatorii au explicat ca mesajele de avertisment transmise de Raluca Tintoiu catre clientii NN Pensii, privind riscul unei posibile nationalizari a Pilonului II de pensii, reflecta realitatea.Practic, Curtea de Apel Bucuresti a desfiintat decizia de sanctionare data de ASF in cazul fostului director general al NN Pensii, Raluca Tintoiu, dar si toate actele emise in baza acesteia. Instanta a decis si anularea amenzii si plata unor daune morale de 1.000 de euro catre reclamanta. Hotararea CAB nu este insa definitiva.Amintim ca ASF i-a retras, pe 13 aprilie 2017, autorizatia de director general si administrator al fondului de pensii si a amendat-o cu 100.000 lei pe Raluca Tintoiu.Asta dupa ce societatea si-a avertizat clientii sa fie atenti la discutiile publice despre o posibila nationalizare a fondurilor de pensii private. Tintoiu era Chief Executive Officer la NN Pensii din septembrie 2013.Ziare.com a analizat motivarea Curtii de Apel Bucuresti. Instanta a desfiintat pas cu pas argumentele ASF prin care s-a decis sanctionarea Ralucai Tintoiu.De exemplu, ASF i-a reprosat fostei sefe NN Pensii ca ar fi transmis clientilor "informatii false, inselatoare." Instanta este de alta parere.", motiveaza judecatorii.De altfel, magistratii au analizat si paragrafele din mesajul fostei sefe NN Pensii, considerate de ASF ca fiind imputabile, cum ar fi:- "";- "".Concluzia Curtii de Apel Bucuresti: ".""Astfel, dupa cum s-a retinut mai sus pe baza inscrisurilor administrate in cauza in perioada ianuarie-10 aprilie 2017, subiectul unei potentialea pilonului II a fost larg expus in spatiul public (aparitii televizate, in presa scrisa tiparita si online, pe bloguri si social media), fiind dezbatut de personalitati politice sau din domeniul bancar, precum si de jurnalisti de presa financiara.Prin urmare,In egala masura, este real ca dreptul participantului la Pilonul II (prevazut expres de art. 48 din Legea nr. 411/2004) poate fi influentat de decizii politice, precum inghetarea valorii procentului din venitul brut aferent contributiei la fondul de pensii, blocarea partiala sau integrala a virarii acestei contributii sau nationalizarea sumelor acumulate pana acum in conturile viitorilor pensionar.Cat despre faptul ca aceste informatii, desi prezentate obiectiv, ar fi avut caracter inselator inducand ideea ca masurile vor fi adoptate, Curtea retine ca aceasta teza este contrazisa de tonul obiectiv al primei parti a mesajului care, pe de-o parte, a facut referire la discutii publice, nu la masuri, iar pe de alta a mentionat ca obiectul lor ar fi fost plasat in zona eventualitatii, nu a certitudinii.Mesajul ministrului Finantelor Publice avand ca obiect dezmintirea informatiilor din media nu schimba datele problemei, acesta facand parte din categoria larga a discutiilor publice cu privire la subiect", explica Curtea de Apel.Judecatorii au constatat ca mesajul in discutie nu a creat starea de pericol invocata, nefiind de natura sa prejudicieze stabilitatea si sustenabilitatea sistemului fondurilor de pensii administrate privat.Instanta a mai retinut si pozitia exprimata de vicepresedintele ASF responsabil de sectorul pensiilor private in media, care, in legatura cu subiectul in cauza, a declarat ca "".Cu atat mai putin, precizeaza judecatorii, poate fi retinut impactul semnificativ creat de comunicat asupra sistemului fondurilor de pensii administrate privat, aceasta urmare nefiind sustinuta de niciun mijloc de proba.Din contra, evolutia indicelui BET pe Bursa de Valori Bucuresti nu a cunoscut modificari in perioada ulterioara mesajului.Totodata, din Situatia petitiilor inregistrate pe primul semestru al anului 2017 la ASF, rezulta ca, in privinta petitiilor inregistrate pe piata pensiilor private, numarul petitiilor referitoare la Pilonul II a scazut cu 45,06% fata de primul semestru al anului 2016.Curtea a explicat si de ce ASF trebuie sa-i plateasca Ralucai Tintoiu daune morale de 1.000 de euro."Fapta ilicita, constand in aplicarea nelegala a sanctiunilor (in special a celei constand in retragerea autorizatiei acordata pentru exercitarea functiei de director general al NN Pensii) urmata de mediatizarea acestora, prin organizarea de catre parata a unei conferinte publice, care a permis propagarea semnificativa a stirii,", motiveaza instanta.Judecatori arata ca nu are relevanta faptul ca au existat mesaje de sustinere adresate Ralucai Tintoiu,, in contextul CV-ului reclamantei, care atesta pregatirea si experienta acesteia pentru un post de varf in cadrul unei astfel de companii."Fata de aceste imprejurari, Curtea considera ca reclamantei i-au fost afectate imaginea si prestigiul profesionale, sens in care se impune obligarea paratei sa plateasca acesteia suma de 1.000 de euro (in lei, la cursul BNR din data efectuarii platii), cu titlu de daune morale.In privinta cuantumului acestei sume, contrar sustinerilor paratei, Curtea reaminteste ca, spre deosebire de daunele materiale a caror intindere nu poate fi stabilita decat pe baza unui suport probator, in privinta celor morale nu pot fi exhibate mijloace de proba care sa cuantifice pierderea suferita, revenind judecatorului rolul de apreciere a cuantumului sumei care sa constituie o reparatie echitabila;", conchide instanta.