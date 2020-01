Trei sferturi dintre romani spun ca Pilonul II de pensii trebuie mentinut. Peste 2 milioane au strans mai mult de 10.000 de lei in cont

Pilonul II - singurul mod de economisire pentru cei mai multi romani

2,1 milioane de romani au strans peste 10.000 de lei din Pilonul II

Sondajul derulat de catre institutul ISRA Center la solicitarea APAPR in perioada octombrie-noiembrie 2019 arata ca, dupa aproape 12 ani de functionare a sistemului de pensii obligatorii private, doua treimi dintre romani cred ca Pilonul II de pensii este o idee buna, iar trei sferturi spun ca acesta ar trebui mentinut."Nivelul de satisfactie al romanilor privind administrarea Pilonului II este in crestere la nivelul principalilor indicatori (acces la informatie, claritatea informatiei, costurile de administrare). 45% spun ca au multa si foarte multa incredere in sistemul de pensii private", mai arata sondajul, potrivit unui comunicat de presa al Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) remis miercuriSondajul mai arata ca, in pofida cresterii cu 15% a salariului mediu pe economie in 2019, tot mai putini romani spun ca pot economisi o parte din veniturile lor: doar 34% dintre romani economisesc cu regularitate (in scadere fata de 45% in 2018), in timp ce 60% dintre cei intervievati spun ca nu pot pune deoparte niciun leu din ce castiga (in crestere fata de 51% in 2018).Corelatia acestor informatii, precizeaza institutul ISRA Center, sugereaza o inclinatie spre consum a populatiei,De altfel, doar 11% dintre salariatii cu venituri peste medie reusesc sa economiseasca activ, pe cont propriu, pentru pensie., iar rezultatele cumulate pe toata perioada de functionare arata ca acestea chiarPilonul II in Romania a functionat in primul rand in beneficiul participantilor, in pofida climatului legislativ instabil, producand randamente foarte bune in conditii de risc redus si cu costuri de functionare extrem de competitive.Coroborand datele sondajului ISRA si informatiile statistice ale ASF si APAPR, reiese faptul ca Pilonul II de pensii private obligatorii este singura sursa de acumulare financiara pentru vasta majoritate a populatiei tarii.Acest lucru face din mentinerea si consolidarea Pilonului II un obiectiv strategic care ar trebui imbratisat de orice administratie politica, pentru ca oamenii incep sa inteleaga beneficiile aduse de Pilonul II", afirma Radu Craciun, presedintele APAPR.Sondajul ISRA a vizat populatia urbana ocupata (cu loc de munca), cu varsta intre 20 si 55 de ani si venituri peste medie, marimea esantionului fiind de 1.147 de repondenti intervievati fata in fata (metoda CAPI), sondajul avand o marja de eroare mai mica de 2,9%.Potrivit datelor APAPR,De asemenea,In 2019 randamentul investitional mediu al fondurilor de Pilon II a atins un nivel record pentru ultimii 9 ani, de 11,8%.Media anualizata pe toata perioada de functionare de aproape 12 ani a Pilonului II a ajuns la 8,35%, castigul net generat de fonduri exclusiv in beneficiul participantilor fiind de 2,6 miliarde de euro dintre cele 13,5 miliarde aflate in prezent in administrare."Rezultatele pozitive ale administrarii Pilonului II din Romania au primit in ultimii ani o larga recunoastere din partea expertilor, inclusiv la nivel international, conform unor rapoarte publicate de institutii precum Comisia Europeana, OECD, FMI, Banca Mondiala, Banca Nationala a Romaniei, BetterFinance si altele", mentioneaza comunicatul APAPR.Datele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) valabile pentru finele lunii septembrie 2019 arata ca valoarea contului personal pentru cei 7,4 milioane de participanti la Pilonul II este puternic influentata de durata de participare la fondurile de pensii.Daca participantii intrati in sistem in ultimii 5 ani (de regula foarte tineri si aflati la primele locuri de munca) au acumulat in medie sume intre 1.400 si 4.700 de lei, pentru participantii cu mai mult de 10 ani de contributii valoarea medie a contului era anul trecut de peste 19.000 de lei.I.O.