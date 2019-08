Ministrul Muncii anunta ca de saptamana viitoare vor fi platite pensiile majorate

Ziare.

"Majorarea de pensii pentru luna septembrie este deja calculata, deja tot ce inseamna fluturas de pensii este tiparit si deja saptamana viitoare vom face catre Posta Romana primele plati, pentru ca incepand din data de 1 septembrie noile valori si noile cuantumuri ale pensiilor sa fie deja platite. Am tiparit (fluturasii n.r.) si pentru indemnizatia minima. Noi suntem pregatiti cu orice varianta. Ati vazut cand am anticipat ca vom avea atac la Curtea Constitutionala la Legea pensiilor si eram in pericol sa nu majoram pensiile de la 1 septembrie, am prevazut in OUG 114 aceste masuri, aceste noi valori, pentru a putea sa le prindem si in Legea bugetului", a precizat ministrul Muncii.Intrebat cand vor aparea normele la Legea pensiilor, in conditiile in care baza acestora trebuie organizata, precum si licitatia pentru un nou sistem informatic, Budai a dat asigurari ca acestea vor fi gata "intr-o saptamana, maxim doua"."Noi suntem extrem de determinati si hotarati, cu toate ca implementarea acestei legi este o provocare foarte mare, iti trebuie foarte multa dorinta, si din punctul meu de vedere - fara a spune cuvinte mari - iti trebuie foarte multa iubire de romani, sa iti doresti sa le imbunatatesti viata. Nu e o lege de pus usor in practica si ma refer si financiar, dar avem determinarea si hotararea. Daca un Guvern isi doreste sa implementeze aceasta lege are foarte mult de munca. Normele sunt pe final. Saptamana aceasta am avut o intalnire cu colegii mei de la Casa Nationala de Pensii Publice, avem calendarul foarte bine stabilit a tot ceea ce inseamna si urmatorii pasi, pentru ca pe langa software avem nevoie de o alta structura informatica, alte servere securizate, cu spatii mai de stocare. (...) Normele vor fi gata intr-o saptamana, maxim doua. Lucram in paralel, la norme si la caietul de sarcini, astfel incat sa lansam cum trebuie licitatia. (...) Atunci cand incepem, incepem cu motoarele turate la maxim. Eu vreau ca atat cat sunt in functie sa masor de 10 ori si sa trasez o singura data, sa nu ne intoarcem inapoi", a explicat seful de la Munca.Acesta a subliniat ca pentru a demara aplicarea Legii pensiilor, recalcularea acestora, va avea nevoie in prima etapa de nu mai putin de 500 de oameni, iar ulterior "vazand si facand voi da cifra exacta"."Am deblocat prin discutii cu doamna premier si cu ministrul Finantelor Publice si anumite locuri vacante si le-am scos la concurs. Incepem sa ne marim echipa, dar asteptam si analiza celorlalte ministere sa vedem daca avem oamenii si avem unde sa-i preluam, dar in prima faza avem nevoie de 500 de persoane pentru a demara, ulterior vazand si facand voi da cifra exacta", a mentionat Budai.Intrebat care este varianta finala in privinta impozitarii pensiilor de lux, Budai a afirmat ca inca se mai fac simulari la MFP pe variantele anuntate deja, iar cand "vom avea decizia finala, vom anunta clar, exact, ce avem de intreprins in continuare".In ultimii doi ani, guvernarea PSD a asigurat o crestere a punctului de pensie, de la 816 lei in 2016, la 1.100 lei in 2018 si la 1.265 lei in septembrie 2019, dar si o majorare a pensiei minime garantate, la 640 de lei in prezent, pana la 704 lei in septembrie 2019 si pana la 775 lei in 2020.Valoarea punctului de pensie creste incepand cu 1 septembrie 2019, de la 1.100, la 1.265 de lei.