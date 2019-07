Ministrul Muncii baga mana in foc ca vor exista bani pentru majorari. O pensie de 800 de lei va ajunge la aproape 1.400

"Banii sunt prevazuti si nu avem nicio sincopa!"

"Anul acesta va fi o majorare a valorii punctului de pensie de la 1.100 de lei la 1.265 de lei, in speta 15%. In 2021 se va majora valoarea punctului de pensie pana la suma de 1.875 de lei, iar intre aceste perioade, in 2020, valoarea punctului de pensie va fi la 1.775 de lei.Toate acestea vor fi in paralel cu munca pe care o avem de depus, cu ceea ce avem de facut, cu achizitie software si mai ales ne dorim sa ajungem in situatia in care sa incepem sa simulam, sa incepem sa migram date din programul actual in noul program informatic, sa incepem sa introducem noile formule de calcul", a spus Budai, duminica seara, la Antena3.Ministrul Muncii a facut o simulare pe o pensie de 803 lei, care va creste de la 1 septembrie odata cu majorarea punctului de pensie cu 15% la 924 de lei, la 1 septembrie 2020 va ajunge la 1.296 de lei, iar in 2021 la 1.369 lei.Budai a precizat ca odata cu intrarea in vigoare a noii Legi a pensiilor mai sunt de implementat si alte sporuri, dar si pensiile de agricultori."Noi mai avem in lege de implementat acel, acel 10% pentru documente care nu au fost luate in calcul, sporuri din anexa 5 la Legea 215, la anexa 263, acele sporuri care nu au avut caracter permanent si nu au constituit contributie, cum este acordul global si alte sporuri.Aceste lucruri trebuie facute pas cu pas. Mai avem de introdus si pensiile de agricultori a caror migrare va fi un pic mai dificila", a explicat oficialul MMJS.Acesta a reiterat ca majorarea valorii punctului de pensie din acest an a fost prevazuta in OUG 114/2018, astfel incat la constructia bugetului general consolidat pe anul 2019 sa poata fi cuprinsa suma necesara pentru acoperirea acestei majorari de la 1 septembrie."Banii sunt prevazuti si nu avem nicio sincopa in acest moment pentru aceasta prima majorare. Cu siguranta vom lua in calcul cand vom construi bugetul pe anul 2020 si majorarea de la 1.265 la 1.775 lei si asa vom face in fiecare an, astfel incat, in paralel cu tot ceea ce inseamna program informatic, infrastructura informatica si aici ma refer la unitati de calcule noi, la servere mult mai mari si mult mai performante, pentru ca trebuie sa migram date.Vrem sa avem servere perfomante astfel incat durata operatiunilor care se desfasoara in implementarea acestei legi si in formula de calcul sa fie scurtata pentru a putea cumva si aici recupera acest timp pierdut", a subliniat Budai.Ministrul Muncii sustine ca, de la aprobarea legii in Parlament si pana la promulgare, iar acest lucru va aduce o presiune mai mare pe reprezentantii Casei Nationale de Pensii in ceea ce priveste implementarea legii."In cele sase luni care au trecut de la votarea legii in Parlament am fi putut, practic, sa avem procedura softului de achizitii in derulare, am fi putut sa avem incheiate discutiile pe acel caiet de sarcini, pe schema in care sa ne incadram cu programul informatic, pentru ca poate fi simplu la prima vedere, dar cu siguranta nu este asa", a precizat seful de la Munca.In opinia sa,. "La aceasta data sunt 4,971 milioane de pensionari, iar pana in 2021 poate fi o evolutie. Nu este simplu si nu este la indemana oricui", a adaugat Budai.