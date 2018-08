Pensiile recalculate vor costa bugetul de doua ori mai mult ca acum. Vasilescu prezinta joi noua lege

Acum sunt 71 de miliarde, impactul va fi dublu

Din toate calculele pe care le-am facut pana acum, pensiile se dubleaza in cei 4 ani

Nicio pensie nu va scadea

O spune chiar ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, care a anuntat ca joi va prezenta pe larg noul proiect dedicat pensionarilor, care se afla pana azi in dezbatere publica., dar atentie, legea nu este inca trecuta prin Parlamentul Romaniei. Adica nu vorbim de un impact ipotetic la ora actuala, pentru ca in Parlament (...) s-ar putea, nu stiu, sa se intample altceva", a declarat Olguta Vasilescu, marti seara, la TVR Ministrul a prezentat pe scurt"Pensia va fi egala cu numarul de puncte X VPR, VPR-ul este valoarea punctului de pensie, valoarea punctului de referinta, impartit la 25, 25 care este un parametru determinat de vechimea medie din ultimele 4 legi ale pensiilor.Ei bine, VPR-ul va fi 1.875 la nivelul anului 2021, cat va insemna punctul de pensie atunci, impartit la 25, deci da cifra de 75, care va fi 75 de lei.Apoi, numarul de puncte inseamna suma punctajelor anuale. Deci se inmultesc acestea - nr. de puncte si cu valoarea punctului de referinta.Si am luat si un exemplu, ca sa fie si mai usor de priceput pentru toata lumea - 40 de puncte, sa zicem, ori 75, care este VPR-ul, exista o pensie de 3.000 de lei.".Iata si, potrivit ministrului Muncii:- in anul 2019, la o data care urmeaza sa fie comunicata de Finante, se ajunge la un punct de pensie de 1.265 de lei. Cresterea se va face intr-o singura etapa, cel mai probabil in luna iulie, ca pana acum.- in 2020, se va ajunge la 1.775 de lei- pana in 2021 se presupune ca vor fi recalculate toate cele 5,2 milioane de pensii. "Si atunci putem deja sa urcam pe noua formula de calcul. Punctul de pensie va fi, care da VPR-ul de 75 (...) In 2022, VPR-ul plus inflatia, practic de atunci incolo legea continua sa curga", a explicat Vasilescu.Precizam ca"Se spune ca pensiile poate vor creste abia din 2022. Nu! Noi vom creste ca in fiecare an de cand suntem la guvernare pe punctul de pensie pe actuala legislatie, dar actuala legislatie nu prevedea ca in fiecare an se modifica punctul de pensie", a adaugat ministrul.Vor fi necesari, asadar, doi ani pentru a face toate calculele pentru fiecare pensionar. In acest timp, pensiile tot cresc, dar pe vechea formula, a precizat ministrul Muncii.Olguta Vasilescu a subliniat ca nicio pensie nu va scadea: "Este un articol in lege in care se precizeaza foarte clar faptul ca, daca se recalculeaza si din recalculare va iesi o suma mai mica, ramane suma aflata in plata, ceea ce este putin probabil".Printre altele, noua lege prevede ca pensionarii care nu pot aduce acte pentru sporurile primite din 1975 pana in 2001 vor primi din oficiu o majorare de 10%.Cifrele ametitoare anuntate de ministrul Muncii, intarite de mesajele privind dublarea pensiilor ale liderului PSD, Liviu Dragnea, sunt imbietoare pentru pensionari, insa halucinante pentru economie.Sistemul public de pensii este oricum pe deficit, iar dublarea impactului bugetar va inscrie Romania intr-o spirala inflationista periculoasa, dupa modelul Greciei, spirala din care se iese foarte greu si care este mecanismul cel mai "eficient" de saracire a poporului, spune prof. dr. Cristian Paun, directorul executiv al Societatii Romane de Economie.Acesta ne-a explicat ca, in momentul de fata, raportul este de 1/4: o persoana angajata contribuie pentru 4 pensionari. Iar raportul se inrautateste pe zi ce trece, pentru ca avem migratie, avem natalitatea scazuta si o speranta de viata in crestere.Citeste intregul interviu acordat Ziare.com de prof. dr. Cristian Paun: Dublarea pensiilor, o iluzie sau o pilula otravita oferita romanilor? Pe de alta parte, Dragnea spune ca toate pensiile vor fi dublate pana in 2021 si nu sunt probleme din punct de vedere al impactului bugetar