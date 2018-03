Caii si cainii din Politie si Armata ar putea primi pensie la iesirea din activitate - proiect de lege

dreptul la ingrijire pe viata, prin asigurarea accesului la servicii medicale regulate;

cazarea la unitatea unde animalul de serviciu si-a desfasurat activitatea sau intr-un centru special amenajat, public sau privat, pe toata durata vietii sau pana la adoptie;

asigurarea conditiilor necesare pentru a fi adoptate (instructorii animalelor de serviciu au prioritate la adoptie).

Ziare.

com

In prezent, dupa 8-10 ani de activitate, aceste animale devin indezirabile pentru statul roman, care nu stie cum sa scape mai repede de ele si fie le scoate la licitatie, fie chiar le eutanasiaza.In numeroase ocazii, soarta cainilor care ies din Politie a atras atentia opiniei publice:Un proiect de lege depus spre dezbatere la Senat prevede ca aceste animale de serviciu aflate in slujba statului roman vor putea beneficia de servicii medicale si ingrijire speciala tot restul vietii.Propunerea legislativa privind intretinerea animalelor de serviciu "scoase din functiune" este initiata de un grup de senatori si deputati ai Opozitiei, printre care fostul presedinte Traian Basescu si liberalul Florin Citu."Tinand cont de activitatea extenuanta pe care o desfasoara animalele de serviciu aflate in slujba statului roman, este in primul rand o datorie civica de a le asigura dreptul la viata si conditiile necesare de adapost si hrana dupa implinirea varstei de pensionare", se arata in expunerea de motive Iata ce prevede proiectul ca beneficii pentru animalele de serviciu scoase din activitate:In plus, toate animalele vor dispune de un carnet de sanatate special, in baza caruia se vor deconta cheltuielile pentru tratamente medicale in limita aSuma poate fi decontata de catre persoanele care au adoptat respectivele animale direct de la institutiile unde acestea au activat.Daca banii sunt folositi in alte scopuri este infractiune si se va pedepsi cu inchisoare de la trei luni la doi ani.In expunerea de motive se mai arata ca anual ies din activitate aproximativ o suta de caini si cai, iar suma necesara pentru ingrijirea lor ar fiB.B.