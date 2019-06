Cat au mancat scumpirile din cresterea pensiilor. Cifre si tabele

Numarul de pensionari pe categorii si cum a evoluat puterea lor de cumparare

De retinut, numarul beneficiarilor de pensii care au atins limita legala de varsta a ramas sub 4 milioane (in termeni procentuali 77%) fata de 5,18 milioane persoane care au primit sume de bani sub forma de pensii (care mai include in principal urmasi, persoane cu diverse grade de invaliditate si, marginal, pe cele pensionate anticipat).Ca referinta, intrucat sursa de plata a pensiilor sunt contributiile din salarii, avansul castigului salarial mediu net intre T1 2018 si T1 2019 a fost de 16,6% nominal si 12,4% in termeni reali, adica de aproape doua ori si jumatate mai mare.Totusi, chiar si in absenta indexarii pensiilor de la 1 ianuarie 2019, situatia finantelor publice s-a deteriorat fata de anul anterior.Potrivit datelor publicate de INS, neindexarea punctului de pensie de la inceputul anului, pe fondul revenirii inflatiei la valori mai ridicate, a condus in primul trimestru al anului la diminuarea puterii de cumparare a pensiei medii cu 1,4%. Fenomen care se va accentua pana in luna septembrie, pe masura ce preturile vor continua sa creasca.In treacat fie spus, o raportare anuala a cresterilor de pensii de tip medie la medie ar fi mai corecta. Concret, 1.155 de lei media punctului de pensie pe 2019 fata de 1.050 de lei media punctului de pensie pe 2018 ar fi dat 10%, ceea ce reprezinta, de fapt, valoarea reala a efortului bugetar in ce priveste cresterea pensiilor.Pe parcursul ultimelor 12 luni, numarul de persoane aflate in plata a scazut per total cu circa 43.000 de persoane. Evolutiile au fost, insa, mult diferite pe categorii, cu o crestere de 4.000 la persoanele care au atins limita de varsta si de 6.000 de persoane in cazul celor care au beneficiat de pensie anticipata partiala.Numarul persoanelor pensionate anticipat s-a diminuat usor, de la 22 de mii la 21 de mii de persoane. Scaderi semnificative au inregistrat beneficiarii de pensii in calitate de urmas (-12 mii de persoane) si, mai ales, cei incadrati in diverse grade de invaliditate (-39 de mii de persoane pe parcursul unui singur an).Din datele oficiale se poate vedea ca au fost avantajate ca avans al puterii de cumparare persoanele care s-au pensionat anticipat (beneficiare de conditii mai favorabile decat cele practicate anterior), in timp ce suma medie primita de persoanele incadrate in diverse grade de invaliditate de-abia a acoperit inflatia pe ultimele 12 luni (+0,9% la puterea de cumparare).Citeste mai departe analiza despre cum inflatia a muscat 1,4% din puterea de cumparare a pensiei medii pe Curs de Guvernare