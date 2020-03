Imagini incredibile cu modul in care sunt tinute dosarele la Casa de Pensii Bucuresti. Folosite, la propriu, pentru sters la fund (Video)

Viata oamenilor, calcata, la propriu, in picioare

"O bataie de joc la adresa vietii active a oamenilor. Documente din dosarele lor de pensie trantite pe jos, netinute in ordine, multe in saci, in esenta o imagine apocaliptica in privinta actelor care constituie viata activa a unei persoane.In cazul in care s-ar declansa un incendiu spatiul e necorespunzator, in sensul ca nu este dotat cu ce are nevoie pentru a se evita o tragedie. Ceea ce m-a socat este sa constat in aceasta cladire, in spatiul care ar trebui sa fie baie, dezafectat, s-a ajuns la cinica situatie in care cineva sa-si faca nevoile folosind actele din dosarele oamenilor. Eu nu cred ca exista ceva mai grav de atat", a declarat Violeta Alexandru, pentru AGERPRES.Ministrul Muncii a explicat ca este probabil ca documentele sa apartina unor persoane decedate, dar nu se poate exclude posibilitatea ca arhiva respectiva sa includa si acte de pensie ale unor persoane in viata."Prin urmare, in acest moment sunt hotarata sa pun capat constatarilor si evaluarilor pe care le fac de mai multe saptamani, pentru ca nu este primul spatiu de arhiva pe care-l vad, si sa iau niste decizii ferme, intrucat vad ca nu se intelege nici cu rugaminte, nici cu solicitare expresa, sa-si puna lucrurile in ordine, si atunci cred ca se impun masuri ferme in privinta persoanelor care au atributii sa administreze asemenea asemenea spatii de arhiva, in cazul de fata este mai degraba un depozit, intrucat documentele par a fi documente pasive, documente ale persoanelor decedate, dar fiind un asemenea haos este greu de facut o afirmatie clara cum ca nu e posibil ca intre ele sa fie si documente din dosarele unor pensionari in viata, si chiar daca ar fi documente pasive, oricum exista posibilitatea ca pentru stabilirea pensiei de urmas cineva totusi sa aiba nevoie de actele respective ale persoanei decedate. Deci indiferent de cum arata lucrurile situatia este extrem de grava", a declarat Violeta Alexandru.Ministrul desemnat pentru Munca a sustinut ca actele din depozitul vizitat vor fi mutate intr-o arhiva sigura si a precizat ca ia in considerare digitalizarea acestora."Primul lucru va fi sa mutam aceste acte intr-o arhiva sigura, respectiv sa curatam spatiul, sa asiguram conditii bune de depozitare si sa le grupam acolo unde aceste conditii sunt indeplinite. Ideal ar fi digitalizarea lor, insa nu e mai putin adevarat ca legea arhivelor ne obliga sa le pastram in forma fizica un numar de ani, pana la 50 de ani, dar ideal ar fi digitalizarea lor. Problema este ca eu sunt in fata unui experiment esuat facut de statul roman in perioada 2005-2009 cu scanarea carnetelor de munca ale oamenilor, cand dupa ani in care s-a scanat s-a constatat ca scanarea nu era buna, ca nu s-a scanat cu seriozitate, deci un esec. Ideea de a demara singura, fara un sprijin din partea altor institutii care au infrastructura necesara sa urmareasca un asemenea proces de digitalizare, nu este, pentru mine, astazi, o idee pe care s-o pot pune in practica imediat, desi acesta ar fi idealul", a afirmat Violeta Alexandru.Ministrul desemnat pentru Munca a precizat, pentru AGERPRES, ca este posibil sa decida schimbarea din functie a presedintelui Casei de Pensii Bucuresti."Posibil. Din pacate, legislatia noastra este un chin pentru cineva care vrea sa faca treaba in sistem in fata unei asemenea realitati. Sigur ca trebuie sa evaluezi cu calm. Dincolo de revolta pe care o am, am datoria sa cer o evaluare obiectiva asupra responsabilitatilor celor care gestioneaza acest depozit. Cu toate acestea, cred ca a venit momentul sa nominalizez responsabilii, dincolo de observatia generala cu privire la esecul pe care-l vad in sistem. Pe baza acestei evaluari, in scurta vreme voi lua deciziile in consecinta, pana la solicitarea catre persoana responsabila de aceasta situatie sa-si prezinte demisia. A venit momentul sa trec de la constatare si de la revolta la decizii, si n-am sa ma feresc", a declarat Violeta Alexandru.Violeta Alexandru a revenit, vineri seara, cu o postare pe Facebook referitoare la cele gasite la Casa de Pensii Bucuresti."Echipa mea ma intreaba daca vreau sa comunicam ceva dupa vizita de astazi la depozitul cu dosarele pensionarilor din Bucuresti. Multe pareau ca sunt 'dosare pasive', ale pensionarilor decedati (despre ale caror acte, oricand, urmasii s-ar putea interesa) dar nu am putut evalua exact situatia dintr-o simpla privire. Pasive sau active - acolo este o buna parte din viata unor oameni. Peste care s-a calcat, la propriu, cu picioarele.Nu cred ca este oportuna nicio alta comunicare; in acest weekend ma voi gandi la ceea ce este de facut. Cu arhiva dar si cu Romania pentru care muncesc in fiecare zi.Oameni buni, sa folosesti actele din dosarele oamenilor cand iti faci nevoile, pe jos, intr-una dintre camerele din cladirea cu arhiva, reprezinta fata unui sistem public schimonosit de acest cumplit 'nu ma intereseaza/nu este treaba mea', un sistem complet dezumanizat. Imaginea de mai jos pe mine ma va urmari o buna bucata de timp.Cum am ajuns sa avem un sistem care, de atatia ani, acopera problemele in loc sa le rezolve? Nu neg ca trebuie resurse pentru arhive bine organizate dar sa iei actele de pe jos si sa le pui in dosare, sa dai cu o matura, tine de ceva mult mai simplu, tine de bun simt.Optiunea mea este sa nu imi fie comod in functia publica.Este grav".