Ministrul Muncii, detalii despre cum se va interzice cumulul pensiei cu salariul la stat: Vom tine cont de cei cu pensii mici

Violeta Alexandru, ministru al Muncii, a scris, duminica seara, pe Facebook, ca ea are 44 de ani si nu ar fi normal sa se auda despre ea ca se va pensiona anul viitor, apoi ca revine pe un loc pe care ar fi putut candida un tanar absolvent."Eu am 44 de ani. Cum ar fi sa auziti de mine ca ma pensionez anul viitor? Dupa care imediat revin la o institutie publica ca sa ma angajeze? Pe un loc pe care ar fi candidat si un tanar absolvent, de exemplu. Salariile din sistemul public sunt astazi deosebit de atractive, pe langa siguranta locului de munca. Nu este corect ceea ce se intampla. Sa avem curajul sa recunoastem", spune Alexandru.Ministrul Muncii afirma ca peste tot in lume sistemul de pensii este gandit sa ajute pe cei care nu mai pot lucra."Lucrez la un proiect de lege pentru interzicerea cumulului pensiei cu salariul din sistemul public. Celor vizati, celor apti de munca, nu le interzice nimeni dreptul la munca. Li se cere sa opteze intre salariu la stat si pensie. Sau, dupa pensionare, daca sunt apti de munca, pot completa veniturile in privat. Oricum, pe legislatia actuala (si sunt persoane), cei la limita varstei de pensionare isi pot prelungi putin activitatea. In toata Europa se simte o tendinta de crestere a varstei de pensionare, atunci cand oamenii doresc si pot sa mai ramana in activitate. Respectul meu sincer pentru toti cei care vor sa munceasca. Propunerea va tine cont de situatia celor cu pensii mici, chiar sub salariul minim brut. Problema trebuie pusa in mod transparent si corect. Sa nu sufere cei cu venituri mici", mai spune ministrul.Violeta Alexandru da asigurari ca o asemenea masura va respecta deciziile Curtii Constitutionale, care a cerut sa nu se afecteze drepturi.