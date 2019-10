Pensionari de lux versus pensionari cu streangul de gat

Pensiile speciale, o specialitate a PSD

Palma facuta caus a alesilor locali

Ce poate face o directiva europeana

Conform datelor publicate de Ministerul Muncii, Romania avea la sfarsitul trimestrului al doilea al acestui an 5.159 de mii de pensionari. Pensia medie, cea mai mica din Europa, dupa Bulgaria, era de 1.189 de lei, din care pensia pentru limita de varsta de 1.348 de lei, iar pensia medie pentru cei 296.000 de agricultori, de 488 de lei.De la 1 septembrie, pensiile din bugetul asigurarilor sociale de stat au fost marite cu 15%. Impactul bugetar este estimat la 8,4 miliarde de lei in acest an, la 24,8 miliarde in 2020, pentru ca in 2021 sa ajunga la 58,1 miliarde, iar in 2022 sa atinga suma astronomica de 81,1 miliarde de lei.Aceasta poveste frumoasa de adormit pensionarii - e cinic, dar multi dintre ei nu ii vor mai prinde sfarsitul - a partidului lui Iliescu, Nastase, Dragnea, Dancila, Oprisan si a tuturor primarilor si presedintilor pesedisti ai consiliilor judetene ar fi o povara uriasa pentru guvernul sau guvernele ce vor urma dezmatului guvernarii PSD, de care, de buna seama, daca nu acum, atunci cel mai tarziu dupa alegerile parlamentare de anul viitor, partidul-stat se va spala pe maini.Plecam, desigur, de la certitudinea ca PSD va pierde puterea pe toate planurile, fiindu-i imposibil sa renasca din cenusa. Sau, mai exact, din groapa pe care si-a sapat-o singur, amagind insa populatia sa o vada ca pe o fantina plina cu pestisori de aur.Fondul Monetar International a avertizat Guvernul Dancila ca noua lege a pensiilor reprezinta un risc major pe termen mediu in ceea ce priveste stabilitatea fiscala. Totodata, agentia Standard&Poor's a transmis Executivului de la Bucuresti ca dezechilibrele bugetare se vor accentua, in situatia in care in prezent cheltuielile pentru salarii si pensii depasesc 80% din totalul veniturilor din taxe si impozite.Astfel ca, in absenta investitiilor din ultimii ani, ramanem tara drumurilor desfundate si a WC-urilor in aer liber.Unul din abuzurile legislative ale ultimelor guverne PSD sunt pensiile speciale. Acestea au fost legiferate progresiv, cuprinzind tot mai multi beneficiari din tot mai multe categorii sociale.Printre arhitectii unui proiect de lege din 2015, care a dat liber pensiilor de lux, este chiar celebrul "alta-ntrebare", fostul ministru al Justitiei, Florin Iordache.Conform Institutului National de Statistica, in momentul de fata, 161.000 de pensionari care au lucrat in MAI, MApN si SRI beneficiaza de pensii speciale, dar datele statistice nu precizeaza cati pensionari de lux primesc lunar peste 10.000 de lei, intrucat pensiile fostilor lucratori in SRI nu sunt la vedere. Lor li se adauga 3.800 de magistrati care primesc, in medie, 18.000 de lei pe luna, si 1.400 de persoane care au lucrat in aviatia civila, cu o pensie medie de 11.000 de lei.Pentru a mai acoperi gaurile uriase din bugetul asigurarilor sociale, ministrul Finantelor, Eugen Orlando Teodorovici, mana binecuvintata a Vioricai Dancila, a initiat un proiect de impozitare a pensiilor speciale, care a fost votat in urma cu o luna de Senat, urmand sa primeasca si votul Camerei Deputatilor.Legea prevede impozitarea pensiilor intre 7.000 si 10.000 de lei cu 30%, iar a celor mai mari de 10.000 de lei cu 50% din suma bruta a acestora. E putin probabil ca legea, dupa ce va fi trimisa spre promulgare presedintelui (nu stim acum carui presedinte, lui Iohannis cel de acum sau lui Iohannis cel de dupa alegerile prezidentiale, aceasta depinzand de data la care legea va fi votata in Camera Deputatilor), sa nu fie contestata la Curtea Constitutionala, asa cum Consiliul Superior al Magistraturii anunta inca din faza dezbaterii proiectului.Redau un fragment din comunicatul CSM: "Pensia de serviciu nu reprezinta un privilegiu, ci este justificata in mod obiectiv, constituind o compensatie partiala a inconvenientelor ce rezulta din rigoarea statutului special caruia trebuie sa i se supuna magistratii si care impune obligatii si interdictii pe care celelalte categorii de asigurati nu le au, fiindu-le interzise activitati ce le-ar putea aduce venituri suplimentare care sa le asigure posibilitatea efectiva de a-si crea o situatie materiala de natura sa le ofere dupa pensionare mentinerea unui nivel de viata cat mai apropiat de cel avut in timpul activitatii".Am redat acest fragment mai cuprinzator din comunicatul CSM, pentru a ne putea justifica intrebarea: Dar de ce magistratii ar fi indreptatiti sa ceara ca dupa pensionare sa poata sa-si mentina "un nivel de viata cat mai apropiat de cel avut in timpul activitatii"?Nu acelasi lucru l-ar dori si profesorii, medicii, minerii, strungarii si, in general, toti pensionarii "obisnuiti"? Desigur ca da. Este aici o judecata stramba care vine, iata, tocmai din partea celor care trebuie sa judece drept orice cauza penala sau civila.Intr-o tara in care nedreptatea face legea, suntem nevoiti sa o traim si pe aceasta.Este de pe acum previzibil ca judecatorii CCR, ei insisi beneficiari ai pensiilor de lux, vor decide, indiferent de catre cine va fi sesizata, ca impozitarea pensiilor de lux e neconstitutionala.Conform unei ordonante de urgenta a Guvernului Dancila, de la 1 ianuarie 2020, primarii si viceprimarii, presedintii si vicepresedintii de consilii judetene vor primi pensii speciale, desi anul trecut Curtea Constitutionala s-a pronuntat impotriva acestei prevederi introduse in Codul Fiscal.Alesii locali vor primi acest cadou de la bugetul de stat, deci din cotizatiile oamenilor "obisnuiti", indiferent daca acestia mai beneficiaza si de alte pensii sau indemnizatii, cum ar fi: pensia de limita de varsta, pensia de urmas, pensia de invaliditate (doar sunt atatia primari si viceprimari, presedinti si vicepresedinti de consilii judetene care nu pot merge pe picioarele lor si atunci sunt nevoiti sa se foloseasca de un amarat de BMW, Mercedes sau Audi din dotare, sau, o alta dizabilitate, sa le tremure putin mana atunci cand semneaza acordarea fara licitatie a unor lucrari de milioane de euro unor clienti de-ai casei).Nu sunt de neluat in seama nici alesii locali care primesc indemnizatie de revolutionar pentru ca 22 decembrie '89 i-a prins ascunsi pe sub birourile lor de activisti comunisti, aceasta fiind forma lor de lupta impotriva teroristilor lui Ceausescu.Cuantumul pensiilor speciale, conform proiectului de hotarire de guvern, va fi stabilit anual, iar perioada in care vor fi acordate aceste cadouri de multumire va fi de maximum 12 ani. Suficient chiar si pentru o moarte de om.Nu intamplator, alesii locali se impotrivesc alegerilor in doua tururi de scrutin, avand astfel o motivatie in plus sa mai castige un mandat la alegerile din primavara anului viitor.La fel, nu intamplator, aceasta decizie a Guvernului a fost pusa pe piata cu cateva luni inaintea alegerilor prezidentiale.La sfarsitul anului trecut, Ministerul Muncii a emis un oroiect de lege privind infiintarea unei noi pensii, anume pensia ocupationala, care, in fapt, reprezinta punerea in practica a unei directive europene.Proiectul a fost pus in dezbaterea Senatului si votat luni, 21 octombrie, cu 71 voturi pentru si 12 abtineri. Asadar, cu o larga majoritate. Cand se desfasoara primul tur al alegerilor prezidentiale? Pe 10 noiembrie, adica peste nici trei saptamani. De ce a trebuit sa treaca 10 luni de la elaborarea proiectului pana la votarea lui de catre prima camera a Parlamentului? "Amanam pentru ca putem", ar spune guresul Codrin Stefanescu.Privind partea plina a paharului, legea se adreseaza, prin oferta ei, unui larg sector al populatiei, care vrea sa-si suplimenteze veniturile in intampinarea varstei a treia. Pensiile ocupationale sunt o forma de pensie suplimentara care poate fi acordata de catre angajator angajatilor sai, in urma contributiei lunare cu o suma de bani atat a angajatorului, cat si a angajatilor.Contributiile vor fi virate intr-un fond din care, la limita de varsta, angajatii vor beneficia de pensiile ocupationale calculate in functie de cat si pe ce perioada a cotizat fiecare.Guvernul impusca in felul acesta doi iepuri. Pe de o parte, se achita de o directiva a Uniunii Europene, iar pe de alta parte deschide mai larg urnele de vot pentru alegerile prezidentiale, in speranta ca Viorica Dancila va intra in cel de-al doilea tur de scrutin.