Povestea tragi-comica a pensiilor speciale: Cum s-a trecut de la rasplata la mita electorala. Putem scapa de ele?

Putem scapa de pensiile speciale inaine de a fi prea tarziu?

De la ce s-a pornit si la ce s-a ajuns

Pensiile speciale, un fel de mita electorala?

Abuzuri dupa abuzuri

Punem capat dezmatului sau mergem tot inainte?

De-a lungul anilor, de pensii speciale (adica altele decat cele minime sau bazate pe contributii) au beneficiat, printre altii, fostii militari sau politisti, magistrati, diplomati, membri ai Curtii de Conturi sau aviatori. In 2015, s-a mai vorbit despre acordarea de pensii speciale pentru tot felul de alte categorii, care mai de care mai surprinzatoare, de la medicii de pe ambulante sau chiar profesori, pana la... jurnalisti, trecand (nu se putea altfel) pe la parlamentari.In iunie 2017, in Romania existau 8.615 persoane civile care primeau pensii speciale pe 7 tipuri de legi, in afara contributiei proprii, statul achitand lunar 54 milioane lei, suma ce echivala cu "o treime din bugetul alocat platii pentru un milion de oameni", scria atunci Capital . Acestia se adaugau celor aproape 160.000 de pensionari speciali din Armata, MAI si SRI.Fostul ministru al Muncii Dragos Paslaru tragea un semnal de alarma in 2016 cu privire la intregul sistem de pensii, a carui sustenabilitate era deja "puternic afectata". "Daca nu facem nimic, in 2050 sistemul de pensii e in colaps", avertiza el.S-au scurs de atunci aproape doi ani si parlamentarii tot nu s-au potolit. Recent, 16 senatori si deputati de la toate partidele cu exceptia USR au propus acordarea unui nou rand de pensii speciale, de data aceasta pentru alesii locali, dupa ce anterior Curtea Constitutionala declarase o initiativa similara ca fiind neconstitutionala."De ce e nevoie de umflarea speciala a acelor pensii? Doar pentru ca au puterea sa-si acorde privilegii proprii?! Este incorect. Este injust social", a subliniat recent fostul deputat Andreea Paul In Expunerea de motive atasata Propunerii legislative care vizeaza acordarea de pensii speciale pentru primari, viceprimari, presedinti si vicepresedinii Consiliilor Judetene, argumentul unic este ca nivelul redus al pensiilor pentru limita de varsta de care ei beneficiaza "genereaza profunde inechitati intre pensiile primite de acestia si pensiile primite de unii subordonati ai acestora". Atat si nimic mai mult.Ba da, se mai mentioneaza ca sursa de finantare va fi reprezentata de "bugetele administratiilor publice locale", bugete care oricum sunt stoarse de salariile marite anul trecut, fara o baza financiara adecvata.Chiar daca proiectul frizeaza bunul simt, este foarte probabil ca el sa fie adoptat de Parlament pentru ca se apropie un nou an electoral si partidele au nevoie de primari ca de aer.O privire de ansamblu, inainte sa trecem mai departe: INS ne-a informat recent ca numarul pensionarilor din Romania a ajuns la 5,229 milioane in al patrulea trimestru al anului trecut, raportul dintre pensionari/salariati fiind de 9/10.Din pacate, anularea, restrangerea sau recalcularea pensiilor speciale deja acordate nu ar avea mari sanse la Curtea Constitutionala, daca ne gandim la deciziile date dupa ce fostul premier Emil Boc a incercat sa faca un pic de ordine in sistem."Problema pensiilor speciale este o problema pe care politicienii romani trebuie sa o clarifice si care trebuie sa fie legata si de principiul egalitatii in fata legii. Vom vedea impreuna daca nu cumva vom asista la un colaps al statului roman provocat si de nesustenabilitatea pensiilor", ne-a declaratIn opinia sa, este foarte greu de gasit o solutie pentru aceasta problema."Teoretic, daca va mai aduceti aminte din anii trecuti, exista o viziune a drepturilor castigate - nu poti sa retragi ce s-a acordat. Ca atare, in opinia mea e foarte delicat. Se creeaza un efect al faptului implinit, din pacate", a mai spus acesta, subliniind totodata ca "un precedent odata creat poate avea consecinte foarte grave pentru Romania".Cu alte cuvinte, ar fi bine sa ne oprim macar in ceasul al 12-lea, ne da de inteles prof. Stanomir.Dar cum si cand am reusit sa intindem plapuma atat de mult?"Aceasta este chiar propozitia de inceput: 'S-a intins plapuma cam mult' in cazul pensiilor speciale", ne-a confirmat siAurelian Dochia precizeaza ca "un fel de pensii speciale exista cam peste tot in lume"."Asta e bine sa recunoastem de la bun inceput. Dar ele sunt limitate si tintite strict la categorii foarte restranse de persoane, fiind legate in general de activitatile din Aparare, servicii secrete etc. Insa, sunt putine tari in care drepturile de pensie speciala sunt extinse atat de mult cum s-a facut la noi, evident motivatia fiind politica.Nici a se renunta la ele nu este prea usor pentru ca si asta a devenit o problema foarte fierbinte, tot politica. In plus, nici opinia publica nu a fost foarte activa si vocala in discutiile despre pensiile speciale. Iar asta a facut ca, pana la urma, lucrurile sa ramana doar superficial discutate, din cand in cand", a mai comentat acesta.Intrebat care este principiul de baza pentru care se acorda aceste pensii speciale in alte state, analistul economic a subliniat ca nu este vorba numai de bani, adica de modul in care se calculeaza sumele respective, ci si "de varsta la care se admite pensionarea si de alte conditii favorabile"."Probabil ca daca n-ar exista astfel de pensii speciale ar foarte greu de gasit persoane capabile si de foarte buna calitate care sa fie dispuse sa faca meseriile respective.Aceste pensii se acorda in general pentru meserii care presupun un grad mare de periculozitate si de risc, meserii care presupun o uzura fizica. Este un fel de compensare a faptului ca persoana traieste toata viata cu niste constrangeri, cu niste riscuri mai mari. De exemplu, nu se poate ca cineva care se traieste pe campul de lupta sa nu aiba perspectiva unei iesiri la pensie mai devreme decat in mod obisnuit. Sunt meserii in care o persoana nu poate sa faca fata fizic pana la 65 de ani sau peste acest prag de pensionare", a mai explicat acesta.Prin urmare in astfel de cazuri s-a apreciat ca salariile sau sporurile si celelalte compensatii acordate pe parcursul anilor nu ar fi suficiente, mai spune Aurelian Dochia.In Romania, introducerea pensiilor speciale pare sa se piarda in negura timpurilor."Nu cred ca a fost niciodata intrerupta aceasta idee de a acorda pensii speciale, pentru ca ea a existat si inainte de 1989. Dar nu pot sa va spun cand s-a ajuns la exagerari. Pur si simplu a aparut aceasta idee - sa se extinda numarul de persoane si categoriile care au dreptul la aceste pensii speciale.Sa va mai dau un exemplu: Dintotdeauna cei care au lucrat in mine, in subteran, au avut conditii de pensionare deosebite. Erau acele grupe de munca III, II, I si grupa I de munca era cea mai grea. Dupa 1989, aceasta pensionarea speciala a fost extinsa si la oameni care nu lucrau in subteran, dar lucrau in sectorul minier. Pana la urma, toata lumea din sectorul minier, din industria grea, inclusiv cei care lucrau in birouri s-au trezit ca sunt tratati ca persoane indreptatite sa fie pensionate in conditii speciale. Asta insemna si salarii, si varsta de pensionare etc.Apoi au inceput sa apara categoriile suplimentare adaugate, cum au fost magistratii, apoi parlamentarii, cum se discuta acum despre primari etc. Pana la urma, pare ca toata lumea trebuie sa primeasca pensii speciale...", a mai spus ironic Aurelian Dochia.Prin urmare, daca privim cu atentie, putem spune ca s-a trecut de la o recompensare a celor care muncesc din greu, in conditii cu totul deosebite, la un fel de mita electorala?"Este vorba tot despre o recompensare, dar cu caracter mai mult politic", ne-a raspuns analistul economic."De altfel, daca discutam despre pensii in general, dupa 1989 a existat o generozitate destul de mare. Au fost trecute la categorii de pensionari inslusiv persoane care nu contribuisera practic. Au fost peste 1 milion de oameni care lucrasera in agricultura, de exemplu, si care nu erau indreptatiti, potrivit normelor de calcul pe baza contributiei, sa primeasca pensie. Dar au fost adaugati cu totii. Si, incet, incet s-a ajuns la numarul foarte mare de pensionari pe care il vedem acum.Eu cred ca ar trebui sa se discute public despre pensiile speciale si sa se aduca argumente. De exemplu, in ceea ce priveste, putem discuta daca importanta si semnificatia muncii lor, cerintele foarte inalte pe care le avem fata de ei in ceea ce priveste incoruptibilitatea, comportamentul pe tot parcursul carierei si al vietii, trebuie sa fie recompensate inclusiv prin pensii speciale.Dar sa stiti ca este vorba si de nivelul pensiei, de modul in care se calculeaza, dar si despre varsta de pensionare, pentru ca mie mi se pare ca in special in privinta asta se merge intr-o. Sunt oameni foarte tineri, cu foarte multa experienta si foarte valorosi din punct de vedere profesional, care ajung sa se pensioneze devreme si unii isi pot continua activitatea in alte sectoare, iar altii au bani destui cat sa traiasca numai din pensie", a mai declarat Aurelian Dochia.L-am intrebat pe analistul economic cat de corect este sa permitem cumulul pensiei speciale cu salariul, cunoscute fiind cazurile unor tineri din Ministerul de Interne care s-au angajat tot la stat imediat ce au iesit la pensie, ei avand in jur de 50 de ani."Da, si aici sunt multe abuzuri. Dar la noi s-au facut multe abuzuri in tot sistemul de salarizare in sectorul bugetar. Nu iti vine sa crezi cate sporuri s-au primit pe parcurs! Spor de calculator pentru un om angajat tocmai ca sa lucreze la calculator. Se da un spor pentru ca stie o limba straina sau ca are o diploma, desi el tocmai de aceea a fost angajat!Au fost facute cu atata ingeniozitate sistemele astea, pentru ca nu toata lumea putea sa primeasca mariri de salariu in fiecare an, asa cum se dorea. Acest sistem de sporuri a facut varza tot sistemul de salarizare", a comentat Aurelian Dochia.Analistul economic a recunoscut ca sistemul de pensii nu mai este unul echitabil si nu se mai bazeaza pe principii corecte."Da, asa este. Sunt multecare au aparut si de-a lungul timpului, pentru ca au fost sisteme de calcul al pensiei diferite. Sunt oameni care muncisera in aceleasi conditii o perioada similara de timp, de 35-40 de ani, cu aceleasi studii, dar au iesit la pensie cu situatii foarte, foarte diferite. Si in continuare probabil ca aceste discrepante se pot accentua", a precizat acesta.Daca tinem cont de toate informatiile de mai sus, ar trebui sa credem ca la un moment un politician responsabil va spune STOP, inainte de a fi prea tarziu."Probabil, insa, ca din punct de vedere politic cel mai convenabil este sa mergi asa in continuare, pentru ca avem experienta premierului Boc, de acum cativa ani, care a incercat sa faca ceva ordine (si aceea partiala) in sistemul de pensii si stim bine ce a patit.Dreptate nu stiu daca se va putea face, dar va fi tot mai greu din punct de vedere financiar, al banilor necesari sa se faca fata acestor cerinte suplimentare. Pana la urma, e greu de spus cand se va intampla ceva. In niciun caz in 2018, 2019, probabil ca nici in 2020", a declarat Aurelian Dochia, facand trimitere la faptul ca urmeaza noi si noi runde de alegeri, prin urmare nimeni nu isi va asuma riscul sa ia masuri impopulare in ani electorali."Politicienii privesc mai degraba pe termen scurt, putini sunt cei care se gandesc la ce se va intampla peste 20-30 de ani. Proiectiile demografice nu au un impact asupra discutiilor de astazi. Si cred ca nici majoritatea cetatenilor nu se uita la ce se va intampla peste 20-30 de ani.Chiar si printream vazut atitudinea aceasta. Ei spun, mai degraba: 'De ce sa ma gandesc eu la pensie, cand nu stiu ce-o sa se mai intample pana atunci?'", a mai punctat Aurelian Dochia.