Proiectul depus de Teodorovici la Senat: Ce pensii si indemnizatii vor fi impozitate si pana cand

Aceasta impozitare vizeaza persoanele care realizeaza venituri din "pensii si/sau indemnizatii pentru limita de varsta, primite in baza unor legi/statute speciale denumite in continuare contribuabili, sunt obligate la plata taxei pe veniturile din pensii si indemnizatii pentru limita de varsta, denumita in continuare taxa", conform proiectului depus la Senat.Taxarea se aplica numai in situatia in care venitul lunar din pensie este mai mare decat suma netaxabila de 7.000 lei, lunar.Pensiile de la 7.001 pana la 10.000 de lei, inclusiv, sunt taxate cu 30% din suma.Pentru pensiile de peste 10.000 de lei se aplica un impozit de 50% din suma la care se adauga o taxa de 900 de lei.a) pensia de serviciu prevazuta in Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;b) pensia de serviciu prevazuta in Legea nr. 47/1992, privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;c) pensia de serviciu prevazuta in Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;d) pensia de serviciu prevazuta in Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea si al personalului care functioneaza in cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice, cu modificarile si completarile ulterioare;e) pensia de serviciu prevazuta in Legea nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;f) indemnizatia pentru limita de varsta prevazuta in Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;g) pensia de serviciu prevazuta in Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;h) pensia de serviciu prevazuta in Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic si consular al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare;i) pensii militare prevazute in Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificarile si completarile ulterioare;j) indemnizatia pentru limita de varsta prevazuta in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.Intrebata la mijlocul lunii trecute cum vor fi impozitate pensiile speciale, premierul Viorica Dancila a declarat ca pe acest subiect este necesara o dezbatere care poate fi facuta in Parlament.