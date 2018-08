Romania, pe urmele Greciei: Dublarea pensiilor, o iluzie sau o pilula otravita oferita romanilor? Interviu

Explicati-ne la ce se refera Liviu Dragnea cand vorbeste despre "dublarea pensiilor".

Cam cat cheltuieste statul cu pensiile in acest moment?

La ce se va ajunge daca ceea ce anunta Liviu Dragnea se va intampla in realitate?

Ne-am mai confruntat cu o astfel de situatie?

Dar, teoretic, nu ar trebui ca pensiile sa fie acordate dupa principiul contributivitatii? De ce se maresc, de ce sa se dubleze?

Dar pensionarii, beneficiarii acestor dublari de venituri, nu se gandesc la inflatie, la ziua de maine, ei se bucura ca primesc azi banii dati de PSD si voteaza cu acest partid care le da, fara sa se gandeasca la dotarea spitalelor, scolilor, la autostrazi...

Ce putem face ca sa nu ne ducem direct cu capul in zid?

Care ar fi riscul cel mai mare?

Care ar fi solutiile?

Avertismentele sunt lansate dupa ce liderul PSD, Liviu Dragnea, a promis dublarea tuturor pensiilor in urmatorii 3 ani, proiectul de modificare a legii urmand sa fie lansat in curand in dezbatere publica.", s-aduminica seara.Intr-un interviu acordat, prof. dr.subliniaza ca la ora actuala, un salariat contribuie pentru 4 pensionari, iar circa 34% din cheltuielile Romaniei se duc pe pensii. In acelasi timp, investitiile reprezenta doar a saptea parte din cheltuielile cu pensiile."Oamenii acestia trebuie sa se gandeasca daca ceea ce valideaza, aplauda, voteaza este si sustenabil", spune Cristian Paun, care atrage atentia ca in lipsa unei reforme a sistemului de pensii, Romania se va afunda tot mai mult intr-o mlastina din care se iese foarte greu si chiar poate "sa colapseze, sa ajunga intr-o situatie in care economia nu mai poate suporta notele de plata cu care guvernantii incearca sa seduca anumite paturi (alese cu foarte mare grija), care sunt foarte disciplinate fata de un anumit partid atunci cand voteaza".In primul rand, intre aceste pensii se regasesc si niste, de fapt niste venituri sociale pentru cei care nu au cotizat niciodata la sistemul public de pensii, pentru cei care au cotizat partial, mai ales cei din agricultura sau din zone foarte defavorizate, si care primesc un venit minim garantat, adica un, buget la care cotizeaza fiecare dintre noi.Pe de alta parte, trebuie spus ca pana la urma, dublarea aceasta presupune de fapt o. Am vazut deja niste formule de recalculare, care vor umbla la pensiile mari. Dublarea pensiilor va presupune cresterea pensiilor majoritare - cele mici - prin taierea unor pensii mai mari, care sunt mai reduse ca numar. Cu alte cuvinte, unele pensii vor scadea, altele (mai multe) vor creste nu cu foarte mult, deciSigur, este tot un calcul electoral, politic. Isi permite actualul partid aflat la guvernare sa piarda cateva voturi, ale celor cu pensii mari si foarte mari, pentru a castiga voturile celor cu pensii mici si foarte mici.Potrivit datelor din ultima executie bugetara, sistemul public de pensii reprezinta la jumatatea anului vreo(deci vreo 50 miliarde de lei la final de an), in conditiile in care cheltuielile la jumatatea anului sunt de vreo 80 de miliarde de lei. Cu alte cuvinte, circa 34% din bugetul de cheltuieli al Romaniei se duce pe aceste pensii.Ca ordin de marime, pentru comparatie, cheltuielile cureprezinta a patra parte din cheltuielile cu pensiile, iar cele cusunt a saptea parte din cheltuielile cu pensiile. Cheltuielile cu(materiale de prima necesitate in spitale, substante de curatenie in scoli etc) reprezinta si ele tot a patra parte din cheltuielile cu pensiile.Cand spui ca vei dubla pensiile, uitandu-ne si la sistemul de pensii care are un deficit undeva pe la 3 miliarde de lei la jumatatea anului (chiar daca s-a mai redus in ultima perioada), conform cifrelor publicate de Ministerul Finantelor, vedem ca asa ceva esteDeficitul bugetar structural este restrictionat la nivelul UE la 1% din PIB. Noi deja am trecut de prag, ne apropiem de 2% pe datele anului trecut, suntem deja in procedura de monitorizare pentru deficit excesiv.Nu cred ca acest lucru se va intampla fara sa fortam foarte mult deficitul bugetar si implicit datoria publica si fara samai ales in perioadele in care economia nu creste, ci se prabuseste sau se afla in recesiune. Pentru ca aceste cheltuieli raman acolo: un drept odata castigat, spune Constitutia, nu poate fi luat usor inapoi. Asa ca pentru aceste pensii statul trebuie sa gaseasca an de an resurse din veniturile pe care le colecteaza de la noi, venituri care sunt destul de jos ca procent din PIB si destul de prost colectate de autoritatile fiscale.Si atunci, ne trezim cu o Romanie in care deficitele cresc, datoria publica creste, nu se mai fac investitii, spitalele nu se mai doteaza si nu se mai aprovizioneaza corespunzator, dar vom avea pensii marite, cu care nu stiu ce vor face pensionarii.Asistam la inflatie, la pensii care se dubleaza, dar care sunt secondate si de inflatii record, de cresteri de preturi record. Intram intr-o spirala periculoasa, care se autoalimenteaza si din care se iese foarte, foarte greu.Da, am mai fost intr-o astfel de spirala in perioada imediat urmatoare prabusirii sistemului comunist, cand noi am avut inflatie si de peste 3 cifre. A existat atunci o sarabanda de cresteri salariale fortate de sindicate, urmate apoi de cresteri similare de preturi. O batalie care in final a saracit populatia. Se stie ca inflatia este mecanismul cel mai "eficient" de saracire a populatiei. O tara inflationista este o tara care isi saraceste poporul, il polarizeaza.Intrebarea este legitima. Sa mai spunem ca a doua nedreptate in aceasta masura anuntata este ca se vor dubla si acele, care, de fapt, nu sunt pensii, ci niste drepturi, privilegii speciale, castigate pentru simplul motiv ca. In mod normal, aceste "pensii speciale" nici nu sunt, de fapt, pensii, nu ar trebui sa fie asociate sistemului public de pensii, catre care contribuim fiecare dintre noi. Fondul de pensii ar trebui sa fie ceva independent.Apoi, vorbim si de: ale militarilor, politistilor etc. Romania este in continuare o tara puternic militarizata. Toti acesti oameni ies la pensie la 45 de ani si pot sa faca orice altceva dupa aceea. Sunt foarte multe categorii scoase din palarie care beneficiaza de aceste pensii ocupationale, poate chiar si timp de 30 de ani, spre deosebire de cei ca mine, de exemplu, care vor primi, in medie, cam doi ani pensie dupa ce ies. Nu e corect, nu e in regula, mai ales ca aceste pensii nu sunt unele mici, sunt pensii peste medie. Este tot o nedreptate.Nu e in regula, pentru ca, repet, sistemul public de pensii este oricum pe deficit. Asta inseamna lucruri care nu se mai dezvolta, acum si in viitor, inseamna o inmlastinire a Romaniei, o afundare intr-o mlastina din care se iese foarte greu.. A acumulat niste datorii intr-o dinamica similara Romaniei din ultimii 10 ani, iar in momentul in care PIB-ul Greciei a inceput sa se prabuseasca pe fondul crizei, ponderea datoriei a fost atat de mare incat ea a devenit nesustenabila, nimeni nu mai imprumuta Grecia, iar ea s-a vazut in imposibilitate de a iesi din falimentul respectiv. Si acum trage ponoasele unor decizii macroeconomice similare si foarte proaste.Asa este, lipsa de educatie explica acest egoism, pana la urma. Oamenii acestia nu inteleg ca banii respectivi vin de la cei care acum muncesc, sunt activi. La randul lor, ei au platit la un moment dat, cand, poate raportul intre persoanele angajate si cele iesite la pensie era complet diferit.In momentul de fata, raportul este de: o persoana angajata contribuie pentru 4 pensionari. Iarpentru ca avem migratie, avem natalitatea pe care o avem si o speranta de viata in crestere (ceea ce e foarte bine).Oamenii acestia trebuie sa se gandeasca daca ceea ce valideaza, aplauda, voteaza este si sustenabil. Sigur, toti visam ca un "Zin" sa vina sa ne puna niste bani pe noptiera si sa credem ca astfel vom fi cu totii mai bogati. Nicidecum! Bogatia prin redistribuire nu e sustenabila si este contrara dezvoltarii. Dimpotriva: noi trebuie sa gandim reformarea acestui sistem public de pensii, sa gasim solutii, alternative, astfel incat, in final, povara pe bugetul public sa se diminueze semnificativ.. Iar veniturile minime garantate sau asistenta sociala si, la polul opus, privilegiile speciale trebuie date deoparte si acordate doar in masura in care bugetul de stat permite acest lucru.Noi am mai trecut printr-un faliment generalizat, vedem ca nu am invatat mare lucru din socialismul anterior, continuam sa credem in, de redistribuire masiva a resurselor in societate ca panaceu al saraciei, ca vector de dezvoltare.. Sa se ajunga sa fie imposibil ca bugetul de stat sa sustina toate cheltuielile aferente - cu salariile, cu pensiile, de functionare a statului -, sa nu ne mai imprumute nimeni pentru ca avem atat de multa datorie acumulata si atat de multe deficite cu care operam, incat nimeni sa nu ne mai intinda o mana de ajutor.Romania poate sa colapseze, sa ajunga intr-o situatie in care economia nu mai poate suporta notele de plata cu care guvernantii incearca sa seduca anumite paturi (alese cu foarte mare grija), care sunt foarte disciplinate fata de un anumit partid atunci cand voteaza.Din pacate, puterea politica a Opozitiei in momentul de fata e cea care este: in Parlament nu au voturi capabile sa schimbe ceva sau sa ii faca pe cei aflati la guvernare sa se razgandeasca.Din pacate,etc., cu un scop vadit electoral. Nu stiu daca neaparat o sa le iasa pasienta, pentru ca economia va dovedi daca este capabila sau nu sa sustina tot felul dede tipul acesta.Si Opozitiei ii este foarte simplu sa vina sa spuna "De maine va vom tripla pensiile", dar cred ca, totusi, trebuie sa vedem o Opozitie realista, care nu promite lucruri ce nu pot fi sustinute si care atrage atentia ca astfel de promisiuni nu pot fi sustinute de bugetul actual sau ca inserarea lor in buget presupune deficite periculoase, o datorie publica intr-o foarte mare crestere, ratarea unor proiecte de investitii.- faptul ca circulati asa cum circulati, faptul ca va tratati asa cum va tratati in spitalele Romaniei si asa mai departe.