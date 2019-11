Ce informatii ar trebui sa stii despre un Formular A1?

Ziare.

In Romania, Formularul A1 portabil se poate elibera de Casa Nationala de Pensii Publice.Trebuie sa iti intocmesti un dosar iar apoi sa il depui la Casa Nationala de Pensii Publice. Deisgur, este un dosar destul de complex si sunt necesare foarte multe documente pentru emiterea unui asemenea document.De cele mai multe ori, solicitantii nu depun absolut toate documentele, iar acest lucru face ca tot procesul sa fie mult mai greu de desfasurat, ajungandu-se in situatia in care salariatul sa fie deja detasat iar documentul sa nu poata fi obtinut.Tocmai de aceea, cel mai recomandat ar fi ca inainte sa fii detasat, daca esti angajator, sa verifici daca ai toate documentele si daca intrunesti fiecare conditie in parte pentru a putea solicita un asemenea document.In cazul in care te intrebi care sunt beneficiile acestui Formular A1 , ei bine, ai in vedere urmatoarele:- Fiecare salariat al unui stat membru din Uniunea Europeana poate sa lucrez in oricare alta tara (membra) pe o perioada de 24 de luni (maxim), fiind totodata asigurat si in tara sa de origine;- Nu este necesar nici macar permisul de munca;- Un salariat nu va mai trebui sa obtina o recunoastere a calificarilor sale profesionale, ceea ce inseamna un plus urias;- Angajatul va beneficia de o asigurare sociala in cadrul marelui sistem de asigurari sociale din Romania;- Cand se va pensiona, nu va mai fi nevoie sa contactezi institutiile de securitate sociale din tari diferite.Un Formular A1 este foarte important, iar daca ai nevoie de asistenta si de depunerea actelor, cel mai bine ar fi sa iti indrepti atentia catre serviciile oferite din partea noastra. Dupa ce iti vom completa dosarul cu toate actele, va urma sa ne ocupam de depunerea lui.Nu mai sta pe ganduri nicio secunda si fa in asa fel incat sa colaborezi cu o firma de incredere, o firma care sa iti ofere cele mai calitative servicii de pana acum.Documentul A1 se mai numeste si atestatul care priveste legislatia aplicabila, reprezinta un formular comunitar care este emis de autoritatea competenta a unui stat de origine al unei persoane salariate, detasata intr-un stat al Uniunii Europene.Acesta poate confirma faptul ca pentru un salariat se poate aplica legislatia de asigurari sociale a statului sau de origine. In consecinta, toate contributiile de asigurari sunt achitate si retinute doar in statul de origine.Acest Formular A1 se poate emite si pentru lucratorii independenti care presteaza uneori (temporar) unele servicii intr-un stat membru, dar si pentru cei care se incadreaza in anumite situatii de pluriactivitate.Atunci cand prestezi unele activitati in strainatate, reprezentantii lucratorului sau chiar el insusi, trebuie sa fie cu adevarat in masura sa prezinte Formularul A1 autoritatilor din tara gazda.Daca documentul A1 nu are cum sa fie prezentat ori nu se poate face dovada cum ca ar exista o initiere a demersurilor de obtinere a formularului, autoritatile din strainatate vor impune afilierea pentru sistemul de asigurari sociale in tara gazda.Pe langa toate acestea, sa nu uitam si de plata mare a contributiilor aferente in tara respectiva. Ba chiar mai mult de atat, prezentarea documentului A1 care este valabil va putea sa oblige autoritatilor din tara respective sa il recunoasca.Din momentul in care ai aflat toate aceste detalii atat de importante cu referire la un Formular A1, tot ceea ce ar trebui sa faci in curand este sa gasesti o colaborare serioasa cu o firma care presteaza anumite servicii.Astfel, vei putea sa iti desfasori activitatatea cu acte in regula si nimic nu iti va mai sta in cale. Cauta in continuare si informeaza-te in legatura cu mai multe detalii despre documentul A1.Fiecare sfat venit din partea unui specialist te va ajuta sa pui cap la cap ideile importante si sa nu dai gres cu nimic. Desigur, cu putina rabdare vei reusi sa aduni suficiente detalii incat sa fii lamurit complet.In cazul in care doresti informatii suplimentare, tot ce ar trebui sa faci este sa discuti cu un specialist si sa il rogi sa iti explice pe indelete raspunsul la nelamuririle tale. In acest mod vei scapa definitiv de intrebarile din capul tau.Important este sa retii faptul ca cele mai importante calitati pe care ar trebui sa le observi la o firma, sunt urmatoarele: seriozitate, implicare 100%, profesionalism, dar si rabdare. Rabdare, pentru cei care isi doresc sa asculte detalii ulterioare si explicatii pentru fiecare lucru in parte, asa cum este si firesc, bineinteles. Ai incredere in intuitia ta si vei vedea ca nu vei da gres niciodata!