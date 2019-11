Cea mai mare pensie platita in luna octombrie: 33.235 de lei brut

Ziare.

com

Intr-un top al celor mai mari pensii publice platite pentru octombrie 2019 din sistemul public de pensii, toti primii cinci beneficiari incaseaza pensiile de la Casele locale de Pensii din Bucuresti, precizeaza MMPS.Cea de-a doua pensie ca marime platita de CNPP pentru luna octombrie are un cuantum brut de 28.572 lei, urmatoarea are un cuantum brut de 28.470 lei, cea de-a patra 25.939 lei, iar cea de-a cincea are un cuantum brut de 25.862 lei.In ceea ce priveste domeniile de activitate in care au lucrat acesti cinci beneficiari de pensii publice, CNPP transmite ca nu detine astfel de informatii in baza de date.Pe de alta parte, in judetul Hunedoara exista cea mai mare pensie publica medie la nivel national, in cuantum de 1.817 lei, urmata de judetul Brasov, unde pensia publica medie este de 1.631 lei, Gorj - 1.509 lei, Galati - 1.478 lei, si Prahova - 1.458 lei.La polul opus, judetul Botosani are cea mai mica pensie publica medie la nivel national, in cuantum de 1.092 lei, urmata de judetul Giurgiu - 1.100 lei, Vrancea - 1.120 lei, Vaslui - 1.130 lei si Satu Mare - 1.136 lei.In Capitala, cea mai mare pensie medie exista in Sectorul 1, cu un nivel de 2.015 lei, iar cea mai mica pensie medie se inregistreaza in sectorul 5, cu o valoare de 1.471 lei, in timp ce pensia medie pe intreg Municipiul Bucuresti este de 1.734 lei, potrivit datelor transmise de MMPS.Media pensiei publice la nivel national era in octombrie 2019 de 1.371 lei, existand un total de 4.668.080 beneficiari, potrivit datelor publicate de Inspectia Casa Nationala de Pensii Publice.