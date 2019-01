Iata cate pensii speciale se dau in Romania: Media la magistrati e de 17.537 de lei

Ziare.

Cei mai multi, respectiv 3.629, erau beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor. Pensia medie in cazul acestora a fost de 17.537 de lei (17.132 de lei in noiembrie), din care 16.302 de lei (15.897 de lei in noiembrie) cota suportata din bugetul de stat, iar diferenta din bugetul asigurarilor sociale de stat.De Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic si consular al Romaniei beneficiau 858 de persoane. Pensia medie era de 5.480 de lei, din care 3.321 de lei suportati de la bugetul de stat.In ceea ce priveste beneficiarii Legii 215/2015 pentru modificarea si completarea Legii 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar, numarul acestora era de 816 de persoane, pensia medie ridicandu-se la 4.382 de lei (2.654 de lei suportati de la bugetul de stat).Potrivit sursei citate, de Legea 83/2015 pentru completarea Legii 223/2007 privind statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania beneficiau 1.461 pensionari, iar pensia medie se ridica la valoarea de 10.698 de lei, din care 7.531 de lei suportati din bugetul de stat.Pensii de serviciu pentru beneficiari de la Curtea de Conturi s-au acordat unui numar de 606 persoane, media fiind de 7.640 de lei, din care 4.223 de lei cota suportata din bugetul de stat.De asemenea, de Legea 130/2015 pentru completarea Legii 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al Parchetelor beneficiau 1.814 pensionari, pensia medie fiind de 4.024 de lei, din care 2.354 lei suportati din bugetul de stat.