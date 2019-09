Impozitarea pensiilor speciale a trecut de Comisia de Buget din Senat. Vor fi taxate si pensiile fostilor sefi de stat

Va fi taxata si pensia fostilor presedinti

Eugen Teodorovici, prezent la sedinta comisiei, si-a amendat proiectul privind taxarea pensiilor, astfel incat componenta din pensii bazata pe principiul contributivitatii sa nu fie taxata.Propunerea legislativa prevede taxarea pensiilor speciale cuprinse intre 7.000 si 10.000 de lei cu 30%, iar ceea ce depaseste 10.000 de lei - cu 50%.Alta propunere legislativa a lui Eugen Teodorovici prevede modificarea OUG 60/2009 privind programul Prima Casa, care este redenumit "O familie, o casa".Teodorovici a depus la Senat mai multe proiecte de lege, dintre care doar acestea au intrat marti in dezbaterea Comisiei de Buget-Finante, celelalte fiind retrase de pe ordinea de zi a comisiei. Presedintele Comisiei de Buget, Viorel Arcas, a explicat ca acestea au fost retrase, pentru ca necesita "o dezbatere mai aprofundata".Teodorovici si-a exprimat speranta ca proiectul cu taxarea pensiilor sa se regaseasca miercuri pe ordinea de zi a plenului Senatului si saptamana viitoare sa intre in dezbaterea Camerei Deputatilor, ca for decizional.El a explicat ca in cazul mai multor sume care se cumuleaza la pensie este necesara o declaratie pe proprie raspundere pentru a se sti exact care sunt acele venituri."Impactul pentru anul viitor este de aproximativ jumatate de miliard de lei", a spus Teodorovici.Teodorovici a infirmat existenta unor disensiuni cu premierul din cauza acestor proiecte de lege depuse de el la Senat."Am ales sa mergem pe aceasta cale, sa venim cu ele in Parlament, tocmai pentru a se evita tensiuni nefondate - ca nu se discuta suficient de mult anumite acte normative", a mai spus Teodorovici.Senatorul UDMR Tanczos Barna a propus un alt amendament, adoptat de comisie, referitor la pensia sefilor de stat, care astfel intra sub incidenta proiectului de lege.La randul sau, senatorul PNL Florin Citu a propus un amendament, respins de data aceasta de comisie, prin care toate pensiile speciale peste 5.000 de lei sa fie impozitate cu 90%."Trebuie sa le aratam contribuabililor de buna credinta care platesc contributii si primesc o pensie medie de 1.100 lei ca nu mai toleram aceste legi speciale care au aparut ca ciupercile dupa ploaie. Acel amendament ducea proactiv la eliminarea pensiilor speciale.Pragul de 7.000 de lei nu include pensiile pentru un mandat de parlamentar. Acestea sunt mult mai mici. Este un proiect populist aruncat acum pe piata. Nu cred ca va fi niciodata aprobat acest proiect. Va fi ingropat la Camera Deputatilor. Este un proiect pentru aceasta campanie prezidentiala", a sustinut Citu.