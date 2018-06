In timp ce la noi Guvernul PSD vrea sa ia banii din Pilonul II, UE negociaza pentru un fond european de pensii private

Urmatorii pasi

Situatia de la noi

Ziare.

com

Ambasadorii UE au solicitat presedintiei sa inceapa negocierile cu Parlamentul European cu privire la "produsul paneuropean de pensii (PEPP) ", o noua clasa de regimuri de pensii personale, de indata ce Parlamentul este pregatit sa negocieze, a informat Consiliul UE Aceste regimuri de pensii personale sunt asemanatoare cu cele din Pilonul II, din tara noastra.Proiectul anuntat de Consiliu urmareste sa ofere mai multe optiuni persoanelor care vor sa puna deoparte bani pentru momentul in care ies la pensie si, in acelasi timp, sa stimuleze piata pensiilor private.Potrivit Comisiei, doar 27% dintre europenii cu varste cuprinse intre 25 si 59 de ani au subscris la un produs de pensie privata."Produsul paneuropean de pensii va sustine planul unitatii pietelor de capital, deoarece va contribui la dirijarea economiilor catre investitii pe termen lung", a declarat Vladislav Goranov, ministrul Finantelor din Bulgaria, care detine in prezent presedintia Consiliului."Acesta (produsul paneuropean - n.red.) va promova concurenta intre furnizorii de pensii, permitandu-le sa vanda produse de pensie in afara pietelor nationale si oferindu-le celor care economisesc mai multe optiuni pentru modul in care si locul in care sa-si puna economiile", a completat ministrul.Potrivit propunerii, PEPP ar avea aceleasi caracteristici standard indiferent de locul in care ar fi vandute. Acestea ar fi oferite de o gama larga de furnizori, in principal companii de asigurari, banci, fonduri de pensii ocupationale, societati de investitii si administratori de active.In Europa, piata de pensii private este in prezent fragmentata, din cauza unor reguli care impiedica dezvoltarea unei piete la nivelul Uniunii Europene. In unele state membre, piata este practic inexistenta, potrivit Consiliului.Pentru produsele bazate pe instrumente de piata de capital, alegerea este deseori limitata. Aceasta duce la costuri mai mari pentru cei care depun bani, dar si la o lipsa de lichiditate pe piete. In SUA, de exemplu, fondurile de pensii au un rol mai important decat in Europa ca investitori institutionali.Regulamentul ar adauga un cadru paneuropean pentru persoanele care doresc sa utilizeze PEPP ca optiune de economisire. PEPP-urile ar completa sistemele de pensii de stat, ocupationale si nationale, dar nu le va inlocui.Iata- Mai multe optiuni: Cei care economisesc ar avea de ales intre mai multi furnizori de PEPP, intr-un mediu mai competitiv.- Protectia consumatorului: Regulamentul s-ar asigura ca cei care economisesc bani cunosc caracteristicile cheie ale PEPP.- Schimbarea furnizorului: Cei care pun deoparte bani ar avea dreptul sa-si schimbe furnizorul, dupa cel putin 5 ani.- Portabilitate: Daca cei care strang bani parasesc tara isi pot mentine furnizorul.Negocierile cu Parlamentul European pot continua imediat ce presedintia isi da acordul, potrivit Consiliului UE. Este necesara o majoritate calificata pentru adoptarea de catre Consiliu, de comun acord cu Parlamentul European.In ce priveste situatia pensiilor private de la noi din tara, amintim ultimul episod prin care Guvernul PSD-ALDE a continuat sa-i bulverseze pe romani prin alba-neagra pe care o joaca cu Pilon II, de mai bine de un an de zile: proiectul de lege inclus in programul legislativ al Executivului pe 2018, in care scria, negru pe alb, ca Guvernul vrea sa suspende plata contributiilor in perioada 1 iulie - 31 decembrie.Ca de fiecare data, dupa ce au aparut reactii in lant de la profesionisti din banci, asigurari si pensii, investitori si oameni de afaceri, care au cerut Executivului sa pastreze neschimbat Pilonul II, guvernantii au iesit la rampa cu diverse declaratii menite sa calmeze spiritele. Declaratii prin care fie au negat intentia, fie au dat vina unii pe altii sau au incercat sa distraga atentia oamenilor, fie de un ridicol absolut. Dar suficient de multe si de vehemente cat sa ne puna serios pe ganduri.Iata aici mai multe detalii: Guvernul PSD-ALDE - a saptea incercare de lovitura asupra Pilonului II de Pensii. Ce e in spatele reactiilor vehemente de negare