O solutie pentru tsunamiul de la pensii: De ce 1.435 lei tot anul viitor in loc de 1.775 lei de la 1 septembrie 2020

Ziare.

com

Solutia "" reala si strict corecta din punct de vedere matematic este aceea de a acorda banii prevazuti pentru pensii in bugetul pe 2020 la modul constant, pe toate lunile anului viitor, adica de a acorda exact aceeasi suma de bani dar nu 8 luni la valoarea de 1.265 lei punctul de pensie si 4 luni la valoarea de 1.775 lei, ci 1.435 lei din ianuarie si pana in decembrie.Aceasta varianta nu schimba cu nimic efortul bugetar (cel mult dispunerea lui in timp, cu evitarea unor stiri potential alarmiste privind executia bugetara, exact inainte de alegerile din toamna viitoare), dar macar ar pregati terenul pentru o limitare a pagubelor in 2021, cu posibila revenire la ratiune, adica la indexarea cu inflatia plus jumatate din cresterea reala a salariului (din care, prin taxare, ar trebui sa se dea pensiile).Hai sa vedem ce s-ar intampla in trei si nu in cele doua variante prefigurate pana acum, din 2021 incolo, cand nu va mai avea nicio importanta pentru ce data calendaristica a fost gandita "strategia" de indexare (sau nu, o sa vedeti de ce) a pensiilor. Ca sa facem o trecere in ceva cat de cat constant, am preferat sa utilizam valoarea in euro, fiind greu de crezut (dar sa dea Domnul! ) ca leul va reusi sa tina pasul cu moneda unica europeana.Datele ne rezerva o surpriza monumentala. In timp ce la televizor se cearta tot felul de invitati cat de mai mult si cat de mai repede sa se majoreze pensiile, matematica elementara ne dezvaluie faptul ca SI DACA NU SE ACORDA IN 2020 NICIO indexare (varianta A), CRESTEREA PENSIILOR VA FI MAI MARE decat in 2017, 2018 si 2019.