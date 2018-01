Dupa o viata de munca, o femeie din Buzau nu poate iesi la pensie. Arhiva in care se tin documentele este o ruina

Ziare.

Elena Juganaru, in varsta de 63 de ani, nu poate face dovada ca a lucrat sase ani la ferma din judetul Buzau. De cateva saptamani merge la sediul fostei Statiuni de Cercetare Pomicole pentru a cauta documentele necesare printre munti de moloz, informeaza Digi 24 "Am lucrat aici la ferma, din 1975 pana in 1982, de primavara pana iarna. Acum incerc sa ies la pensie si dosarele sunt sub ruina si nu stiu cum pot recupera anii pe care i-am pierdut aici", spune Elena Juganaru, fosta angajata la Statiunea de Cercetare Pomicola Candesti.Orice foaie pe care isi gaseste numele este un motiv de bucurie. "Am mai gasit doua file, uitati, tot cu numele meu, ce dosare frumoase, uitati-va cum a ajuns Romania in ziua de astazi", a mai spus femeia.Costin Bardas, directorul al Statiunii de Cercetare Pomicole din Candesti sustine ca arhiva a ajuns o ruina doarece "in 2014, cand nu am mai avut posibilitatea de a da salarii, am ramas fara angajati. Cautam in continuare sa vedem ce putem face, ma indoiesc, au trecut cateva ploi peste ele", a declarat Costin Bardas, directorul Statiunii de Cercetare Pomicola Candesti.Reprezentantii Casei de Pensii din Buzau spun ca fara documente, Elena Juganaru nu poate iesi la pensie. Ar fi insa o solutie, insa. Femeia trebuie sa se adreseze unei instante si sa solicite refacerea perioadei de munca.Statiunea de Cercetare Pomicola de la Candesti s-a infiintat in anii '60 si era una dintre cele mai mari din tara. Declinul ei a inceput in 2000, dupa ce mare parte din terenurile statiunii au fost retrocedate proprietarilor de drept.