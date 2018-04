1.100 de tone de cartofi au fost oprite la granita din cauza unei bacterii periculoase

Ziare.

"Impactul economic ar fi putut fi extrem de sever, avand in vedere ca la ora actuala nu exista metoda chimica sau biologica pentru controlul acestui organism daunator si, mai mult decat atat, ar exista riscul contaminarii solului si a apelor de suprafata cu bacteria provenita din resturile rezultate in urma consumului cartofilor precum si din cartofii deteriorati si evacuati ca resturi menajere", a transmis Ministerul Agriculturii.Tuberculii de cartof au fost prelevati in baza Deciziei de punere in aplicare a CE din data de 29 noiembrie 2011 pentru autorizarea statelor membre in vederea adoptarii provizorii a unor masuri urgente impotriva raspandirii bacteriei Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al provenind din Egipt."Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Autoritatea Nationala Fitosanitara, manifesta o exigenta sporita pentru protejarea spatiului romanesc privind prevenirea introducerii si raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale in Romania. Activitatea fitosanitara este indreptata spre prevenirea introducerii de organisme daunatoare in zone in care acestea nu sunt prezente, diminuarea arealelor de raspandire si eradicarea organismelor daunatoare", a informat institutia citata.