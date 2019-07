Animals International da in judecata Guvernul Romaniei pentru "tortura planificata asupra animalelor"

Video: Animals International

Reactia vine in contextul in care Romania pregateste exportul a 70.000 de oi, care ar urma sa ajunga in acesta vara in mai multe tari arabe. Problema este ca animalele urmeaza sa fie transportate pe mare, in conditii mizere, care contravin principiilor UE privind bunastarea animalelor.Joi dimineata, 11 iulie, la ora 8:38 Nava Al Shuwaikh a sosit in portul Midia si a inceput incarcarea cu oi 24 de ore mai tarziu: cel putin 70.000 de oi cu destinatia Golful Persic.Regulamentul UE 1/2005 pentru bunastarea animalelor in timpul transportului nu permite transportul cand in camioane sau vapoare temperatura depaseste 35 grade C, iar decizia Curtii Europene de Justitie arata ca Romania este responsabila de bunastarea animalelor pana la destinatie.Ori la destinatie sunt peste 50 grade C la umbra, iar studiile arata ca in vehicule temperatura este mereu cu cel putin 5 grade C mai ridicata", transmite Animals International intr-un comunicat de presa remis vineriIata si momentul in care soseste vaporul in portul Midia:Asociatia atrage atentia ca nava, care se afla pentru prima data in UE, nu era autorizata pentru export de animale vii, dar a fost "rapid si superficial" inspectata personal de presedintele ANSVSA, Geronimo Branescu, inainte de autorizare si inceperea incarcarii."Le-am trimis, luni dimineata, o alerta in scris Comisarului European Andriukaitis, responsabil de bunastarea animalelor, premierului Dancila, ministrului Daea si presedintelui ANSVSA, Geronimo Branescu. Dancila a sters emailul de la mine fara sa il citeasca, iar Andriukaitis a trimis a doua zi o scrisoare ministrului Daea prin care ii cere sa respecte legea si sa nu aprobe exportul spre Golf pe timpul verii.Dar atat Daea, cat si Dancila au declarat ieri ca nu vor opri sub nicio forma exportul. In aceasta dimineata, incarcarea vaporului mortii, Al Shuwaikh, a inceput", a declarat Gabriel Paun, director UE al Animals International, citat in comunicat.Paun a precizat ca are in lucru o plangere formala la Comisia Europeana prin care CE poate demara o procedura de infringement asupra Romaniei in acest sens."Lucram deja cu avocatii pentru plangerea formala la Comisia Europeana prin care aceasta va putea demara procedura de infringement asupra Romaniei pentru incalcarea legislatiei Comunitare si a deciziei Curtii Europene de Justitie. In acelasi timp, dam in judecata Guvernul Romaniei care in mod deliberat si planificat incalca legislatia", a adaugat Gabriel Paun."Vaporul Al Shuweikh este operat de firma KLTT / Al Mawashi, vinovata de moartea a peste 1,5 milioane de oi pe ruta spre Golful Persic, este anchetata de statul australian si a fost interzisa in Australia dupa ce Animals International a publicat filmari de pe vapor", conchide sursa citata.A.D.